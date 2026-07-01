Cum a fost cerută Paula Chirilă în căsătorie și ce diferență de vârstă este între actriță și logodnicul ei, Dan Giuvelic

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Paula Chirilă a fost cerută în căsătorie într-un mod înduioșător. Iubitul ei, Dan Giuvelic, mai tânăr decât ea, a pregătit un moment special.

Cum a fost cerută Paula Chirilă în căsătorie și ce diferență de vârstă este între actriță și logodnicul ei, Dan

Paula Chirilă a povestit momentul emoționant în care iubitul ei, Dan, a cerut-o în căsătorie. Dezvăluirile au fost făcute de cuplu în emisiunea „Furnicuțele”, găzduită de Denise Rifai. Cu o carieră strălucitoare în teatru și televiziune, Paula Chirilă este una dintre cele mai îndrăgite vedete din România. Însă, succesul profesional este dublat acum și de o fericire imensă pe plan personal. După doi ani de relație, Dan, partenerul ei, mai tânăr cu 15 ani, a făcut pasul cel mare și i-a adresat marea întrebare.

În emisiunea „Furnicuțele”, de la Antena 1, Paula a rememorat cu emoție momentul în care a fost cerută în căsătorie. Evenimentul a avut loc în Pitești, într-un decor atent pregătit de Dan. „Când intru în cameră, văd totul aranjat. Văd șampanie, m-am gândit că sărbătorim ceva. Văd o scrisoare… scrie mult și frumos. La final, scria ceva cu: «Vezi că florile o să-ți transmită un mesaj». Am început să mă uit și n-am văzut nimic. Când să pun buchetul înapoi în vază, a strălucit acesta (n.r. inelul)”, a povestit actrița cu ochii înlăcrimați.

Dan, care a fost alături de ea în platou, a dezvăluit cât de dificil a fost să găsească inelul potrivit: „Am început să caut inelul. Știam cam ce-i place, dar nu găseam. Am căutat vreo două luni, mergeam pe la toate magazinele astea de specialitate. Într-un final am fost împreună la Pitești, acolo l-am găsit. Am luat inelul, după care m-am gândit cum să fac. Am căutat o cameră de hotel, șampanie, flori”.

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Cum a început povestea lor de dragoste

Paula Chirilă și Dan Giuvelic au lucrat împreună timp de aproape un deceniu înainte ca relația lor să devină una romantică. „Într-o deplasare (au început să se privească altfel. El eram regizor tehnic la spectacol, și-a aruncat ochii pe mine și a zis: «Ce face cumătra vulpe?». Evident că am intrat așa cu teamă și eram destul de sceptică după ce l-am întrebat câți ani are”, a povestit Paula la „Furnicuțele”.

Cei doi au mărturisit că s-au mutat împreună la doar trei luni de când au început o relație. Petreceau deja mult timp împreună, iar Dan a considerat că nu mai avea rost să plătească chirie pentru un apartament în care nu locuia. „Ne-am mutat împreună după trei luni. Nu mai avea rost. Eu stăteam mai mult la ea. Aveam un apartament închiriat și zic: Eu plătesc chirie de luni de zile și nu am călcat pe acolo”, a explicat acesta.

Acum, cei doi se pregătesc pentru următorul pas în relația lor, iar Paula nu își poate ascunde emoțiile atunci când vorbește despre iubitul ei. Pentru actriță va fi a doua căsătorie. Paula Chirilă și fostul ei soț, Marius Aciu, au divorțat în 2017, după 12 ani de mariaj. Fostul cuplu are împreună o fiică adolescentă, Carla Sofia.

Foto: Captură Antena 1; Instagram; Facebook

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