Cum își crește Paula Chirilă fiica adolescentă. „Nu ai cum să ții copilul într-un glob de cristal și să-l ferești de cei din jur!” Carla are 16 ani

Paula Chirilă traversează o perioadă importantă ca mamă, în timp ce fiica ei, Carla (16 ani), a ajuns la vârsta adolescenței, cu tot ce presupune această etapă: schimbări, provocări și nevoia de ghidare. Deși a trecut printr-un divorț în urmă cu opt ani, actrița a reușit să construiască o relație solidă cu fiica ei, bazată pe comunicare, încredere și apropiere.

Relația mamă–fiică, construită pe încredere și apropiere

Într-un interviu pentru viva.ro, Paula Chirilă a vorbit deschis despre modul în care îmbină rolul de prieten cu cel de părinte.

Actrița recunoaște că relația cu fata ei este una caldă și apropiată, însă subliniază că prietenia nu exclude fermitatea. Pentru ea, autoritatea părintelui nu înseamnă control, ci responsabilitate.

„E adevărat, părem două bune prietene și suntem prietene foarte bune. Eu îmi doresc să fiu prietenă cu copilul meu, dar, în primul rând, nu uit că eu sunt părintele ei, eu sunt mama ei și sunt responsabilă de educația acestui copil”, a declarat Paula Chirilă pentru sursa amintită anterior.

Ea explică faptul că un copil are nevoie de limite clare pentru a învăța să discearnă între bine și rău, iar uneori tonul prietenesc trebuie înlocuit cu unul ferm, dar blând. „Atunci când este nevoie să fiu autoritară și să-mi exercit drepturile de mamă, atunci o fac, pentru că un copil trebuie educat în spiritul bunului-simț și al bunei creșteri.”

Comunicarea, cheia prin care își ghidează fiica în adolescență

Paula Chirilă respinge categoric ideea educației bazate pe frică sau agresivitate. Pentru ea, autoritatea nu înseamnă duritate, ci capacitatea de a oferi repere sănătoase.

„Nu cred în educația făcută pe un ton ridicat, violență verbală sau fizică. Nu cred în educația făcută cu frică. Copilul trebuie să se raporteze la părinte ca la cel mai bun sfătuitor”, a spus actrița.

Ea consideră că, pe măsură ce copilul crește și intră în diverse anturaje, părintele trebuie să rămână „filonul principal”, persoana la care adolescentul se întoarce pentru sfaturi și sprijin.

Actrița spune că încearcă să o protejeze pe Carla prin discuții sincere despre tentațiile și influențele din jur, nu prin izolare. În opinia ei, un copil nu poate fi ferit complet de realitate, dar poate fi pregătit să facă alegeri corecte.

„Nu ai cum să ții copilul într-un glob de cristal și să-l ferești de cei din jur. Inevitabil se va întâlni și cu exemple bune, și cu exemple mai puțin bune”, a mai explicat Paula Chirilă.

Ea povestește că îi oferă Carlei exemple, povești și pilde, astfel încât adolescenta să înțeleagă consecințele propriilor acțiuni: „Nu o forțez niciodată să facă sau să nu facă un anumit lucru, eu doar îi spun ce se poate întâmpla, cu exemple, cu povești, pilde, așa cum știu eu mai bine.”

Paula Chirilă spune că fiica ei a luat mereu decizii bune, tocmai pentru că a fost lăsată să aleagă singură, dar cu sprijin și îndrumare. Actrița recunoaște că nu există un „manual al părintelui”, însă experiența și dialogul constant sunt cele mai importante instrumente.

„Dacă ar exista un manual al părintelui pentru fiecare întâmplare cu care se poate întâlni un copil în viață, ar fi minunat. Din păcate, acest manual nu există… așa că eu pot doar să împărtășesc din experiența mea”, a spus ea.

