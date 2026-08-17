Ce relație au Ramona Gabor și Mr. Pink, soțul Monicăi Gabor: „Este un om de afaceri foarte bun”

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Ramona Gabor a oferit detalii rare despre relația specială pe care o are cu sora ei, Monica Gabor, și soțul acesteia, Mr. Pink.

Ce relație au Ramona Gabor și Mr. Pink, soțul Monicăi Gabor

Ramona Gabor este stabilită de mai mulți ani în Dubai, unde este agent imobiliar și unde are o afacere cu parfumuri. Într-un interviu pentru Știrilor Antena Stars, Ramona vorbește deschis despre viața ei în Dubai, dar și despre relația specială pe care o are cu sora ei, Monica Gabor, și soțul acesteia, afaceristul Mr. Pink.

Ramona și-a deschis sufletul, mărturisind cât de mult a contat susținerea familiei în cariera ei. „Când mă uit în spate, îmi dau seama că am urcat foarte multe trepte, din multe puncte de vedere. Sunt mândră de ce am putut face. Indiferent de cât de mult timp ești plecat din țară, nu îți poți uita rădăcinile. Am călătorit în peste 50 de țări și este o lume foarte frumoasă. Este de explorat. Am avut în spate familia mea care m-a susținut, atât cumnatul meu care este un om de afaceri foarte bun”, a declarat Ramona, la Antena Stars.

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Ce spune Ramona Gabor despre întoarcerea în România

Deși nu se vede locuind din nou în țară, Ramona rămâne conectată cu rădăcinile sale românești, întorcându-se în România de o dată sau de două ori pe an.

„Eu mă întorc cu drag de fiecare dată, cam o dată sau de două ori pe an. O să încerc să mă întorc mai mult acum, de când mi-am mutat o parte din business în România și îmi face mare plăcere, dar nu, nu cred că aș mai putea să locuiesc în România. Momentan, aceasta este părerea mea. E o lume mare și frumoasă și sunt atât de multe locuri de descoperit”, a explicat Ramona, citată de Spynews.

Foto: Instagram

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