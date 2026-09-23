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Elena Cârstea, dezamăgită că Horia Brenciu nu a invitat-o la spectacolul său: „M-am săturat de favoruri”. Reacția artistului

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Elena Cârstea și-a exprimat nemulțumirea că nu a fost invitată la concertul lui Horia Brenciu de la Sala Palatului, programat în noiembrie. După ce artista s-a arătat supărată de acest lucru, cântărețul a venit cu o explicație.

Elena Cârstea, dezamăgită de Horia Brenciu

Elena Cârstea, cunoscută pentru vocea ei inconfundabilă și pentru cariera de succes, și-a exprimat recent nemulțumirea în mediul online, legată de faptul că nu a fost invitată să participe la concertul pe care Horia Brenciu îl va susține în luna noiembrie la Sala Palatului. Mesajul său a stârnit numeroase discuții, dar și o reacție promptă din partea artistului.

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Stabilită de multă vreme în Statele Unite ale Americii, Elena Cârstea a împărtășit pe rețelele de socializare gândurile sale legate de acest subiect. Artista a menționat că, pe lângă faptul că nu a fost invitată în concertul lui Horia Brenciu, un alt proiect personal de-al său a fost anulat.

„Dragii mei, din păcate, se pare că Horia a uitat să mă invite în concertul lui din noiembrie. Iar concertul meu nu se mai face, fiind considerat o favoare. M-am săturat de favoruri și chiar nu am nevoie. Eu tot vă iubesc și o să postez online dacă o să mai am chef să scriu. Din păcate, lumea nu se schimbă, cu drag”, a scris ea pe pagina sa de Facebook.

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Mesajul a atras atenția fanilor, dar și a lui Horia Brenciu, care a reacționat rapid pentru a clarifica situația.

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Reacția lui Horia Brenciu

Artistul, cunoscut pentru energia și carisma sa, a explicat într-un comentariu public că lipsa unei invitații nu a fost un gest intenționat, ci o consecință a formatului spectacolului planificat.

„Draga mea Elena, n-am uitat nimic și pe nimeni. N-am reușit să invit pe absolut nimeni în concertul din noiembrie pentru că n-am avut cadrul necesar scenariilor firești, aferente oricărei surprize de genul ăsta. Fiecare necesită timp și nu vreau să fușeresc momentele de tipul ăsta. Mă gândesc de multe ori la tine și, dacă va fi cazul, îți voi face o vizită personală să-ți spun de bătrâna Sală a Palatului. Îmbrățișări!”, a răspuns, cu căldură, Horia Brenciu.

Declarația sa a fost apreciată de fani drept un gest elegant, iar atmosfera tensionată părea să se detensioneze rapid.

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Elena Cârstea, apel la liniște

La scurt timp după răspunsul lui Brenciu, Elena Cârstea a revenit cu o declarație pe rețelele de socializare, dorind să pună capăt speculațiilor. Ea a subliniat că nu există un conflict între ea și Horia Brenciu, lăudând profesionalismul colegului său și cerând publicului să nu mai alimenteze discuțiile inutile.

„Mai lăsați prostiile, nu este niciun conflict între mine și Horia. El are programul lui, este un artist desăvârșit, dacă nu a putut, știe el de ce, atât. Și am o rugăminte: nu mă mai invitați”, a fost mesajul ferm al artistei.

În ciuda schimbului inițial de replici, atât Elena Cârstea, cât și Horia Brenciu au demonstrat respect reciproc și dorința de a evita orice neînțelegeri.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Horia Brenciu și Elena Cârstea

Sursă foto: Facebook

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