De ce nu a avut Elena Cârstea copii: „Nu vreau să aduc pe lume un copil care iese strâmb”. Vedeta a ales să adopte două fete

Elena Cârstea, stabilită în SUA de peste 20 de ani, a vorbit despre decizia de a nu avea copii biologici. Artista a adoptat două fete, Sandra și Adriana, după ce problemele medicale au împiedicat-o să devină mamă pe cale biologică.

De ce nu a avut Elena Cârstea copii biologici

Elena Cârstea, stabilită în Statele Unite de mai bine de 20 de ani, vorbește deschis despre decizia de a adopta două fete, despre viața de mamă și despre motivele care au determinat-o să nu aibă copii biologici. Într-un interviu recent pentru podcastul „Despre Femeie cu Mihaela Tatu”, artista a împărtășit detalii despre această etapă importantă din viața sa, menționând provocările și satisfacțiile maternității adoptive.

Elena Cârstea a explicat că alegerea de a nu avea copii biologici a fost una conștientă, dictată de motive medicale.

„Am RH negativ”, a declarat artista pentru podcastul menționat, explicând că o sarcină ar fi implicat riscuri serioase pentru sănătatea copilului.

„Eu nu vreau să aduc pe lume un copil care iese strâmb sau nu e cum trebuie, da? Și cu asta punct. I-am luat gata făcuți. Am sărit procesul etapei. Ok?”, a adăugat ea cu fermitate.

În anii 90, viața cântăreței a luat o turnură neașteptată odată cu adopția fiicelor sale, Sanda și Adriana. Decizia de a deveni mamă prin adopție nu a fost lipsită de controverse.

„Câtă lume m-a blamat că am adoptat copiii. Colegi care au venit să-mi spună: «Dar ce ți-a trebuit ție?» Mă, dar ce te freacă pe tine grija ce fac eu cu viața mea?”, a dezvăluit Elena Cârstea.

Citește și: Oana Pleșa a divorțat, după 2 ani de la nunta fabuloasă. Cântăreața i-a luat prin surprindere pe toți

Citește și: Confesiunile Andreei Popescu după separarea de Rareș Cojoc. „Ne lăsăm surprinși…” Cine îi este alături în cele mai grele momente

Viața în Statele Unite

În 2001, Elena Cârstea a luat o altă decizie importantă: a lăsat în urmă succesul din România și s-a mutat în Statele Unite pentru a se ocupa de creșterea celor două fete.

„N-am cântat deloc în State pentru că n-am vrut. Eu m-am dus în State cu gândul să-mi cresc copiii, să pot să le dau atenție, să nu intre în droguri, să nu intre în cercuri dubioase”, a spus ea.

Sacrificiul a dat roade, cele două fete devenind acum femei independente și realizate.

Citește și: Cum a început povestea de dragoste dintre Dan Capatos și soția lui, Monica: „Eram în alte relații. Ea se pregătea de nuntă. Mai avea două luni”

Citește și: Cine este Steve Ant, iubitul Ramonei Olaru. Ce legătură a avut în trecut cu Codruța Filip, fosta soție a lui Valentin Sanfira

Astăzi, Sanda și Adriana sunt exemple de inspirație.

„Sanda a rămas în Armată, e în Garda Națională. Adriana, cea mică, a fost și ea în Armata Statelor Unite timp de trei ani, după care a ales să studieze Dreptul la o facultate din Colorado”, a povestit Elena Cârstea.

Deși le-a oferit tot sprijinul necesar, artista a fost mereu conștientă că fiecare trebuie să își croiască propriul drum: „Eu nu pot să trăiesc în locul vostru. Eu mi-am făcut treaba, mi-am trăit viața și mi-o trăiesc în continuare. E rândul vostru”.

Astăzi, Elena Cârstea și soțul ei, Glenn Muttart, trăiesc o viață liniștită departe de lumina reflectoarelor. Artista reflectează asupra alegerilor sale cu recunoștință și fără regrete, mărturisind că, dacă ar fi putut, ar fi adoptat mai mulți copii.

„Aș fi plecat cu tot căminul după mine”, a spus ea emoționată.

Sursă foto: Instagram, captură video

