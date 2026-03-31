De ce nu a avut Elena Cârstea copii: „Nu vreau să aduc pe lume un copil care iese strâmb”. Vedeta a ales să adopte două fete

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Elena Cârstea, stabilită în SUA de peste 20 de ani, a vorbit despre decizia de a nu avea copii biologici. Artista a adoptat două fete, Sandra și Adriana, după ce problemele medicale au împiedicat-o să devină mamă pe cale biologică.
Elena Cârstea, stabilită în Statele Unite de mai bine de 20 de ani, vorbește deschis despre decizia de a adopta două fete, despre viața de mamă și despre motivele care au determinat-o să nu aibă copii biologici. Într-un interviu recent pentru podcastul „Despre Femeie cu Mihaela Tatu”, artista a împărtășit detalii despre această etapă importantă din viața sa, menționând provocările și satisfacțiile maternității adoptive.
Astăzi, Sanda și Adriana sunt exemple de inspirație.
„Sanda a rămas în Armată, e în Garda Națională. Adriana, cea mică, a fost și ea în Armata Statelor Unite timp de trei ani, după care a ales să studieze Dreptul la o facultate din Colorado”, a povestit Elena Cârstea.
Deși le-a oferit tot sprijinul necesar, artista a fost mereu conștientă că fiecare trebuie să își croiască propriul drum: „Eu nu pot să trăiesc în locul vostru. Eu mi-am făcut treaba, mi-am trăit viața și mi-o trăiesc în continuare. E rândul vostru”.
Astăzi, Elena Cârstea și soțul ei, Glenn Muttart, trăiesc o viață liniștită departe de lumina reflectoarelor. Artista reflectează asupra alegerilor sale cu recunoștință și fără regrete, mărturisind că, dacă ar fi putut, ar fi adoptat mai mulți copii.
„Aș fi plecat cu tot căminul după mine”, a spus ea emoționată.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Elena Cârstea