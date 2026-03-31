Confesiunile Andreei Popescu după separarea de Rareș Cojoc. „Ne lăsăm surprinși…” Cine îi este alături în cele mai grele momente

La câteva săptămâni după ce a anunțat despărțirea de Rareș Cojoc, tatăl celor trei copii ai săi, Andreea Popescu vorbește deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața ei. Influencerița a oferit, în exclusivitate, detalii despre starea ei emoțională, despre lupta cu stresul și pierderea poftei de mâncare, dar și despre sprijinul care o ajută să meargă mai departe.

O perioadă marcată de stres și pierderea apetitului

Andreea Popescu recunoaște că vestea divorțului a venit la pachet cu o avalanșă de emoții puternice. Stresul acumulat a afectat-o fizic, iar influencerița mărturisește că a ajuns să nu mai poată mânca.

„A fost o perioadă mai dificilă, într-adevăr, nu mai aveam poftă de mâncare, eram așa, în modul de supraviețuire, nu mai aveam poftă deloc de mâncare. Fiecare etapă are perioada ei și va fi bine. Sunt mai bine, în fiecare zi sunt puțin mai bine”, a declarat ea pentru Spynews.

Deși a slăbit mai mult decât și-ar fi dorit, Andreea spune că începe să își revină treptat și că își recapătă echilibrul.

Citeşte şi: Andreea Popescu a stârnit controverse după ce a recunoscut că a slăbit cu ajutorul unui medicament pentru diabetici

Citeşte și: Cristina Șișcanu a primit un mesaj ciudat, după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc: „Tu urmezi. Ești nefericită”

Citeşte şi: Rareș Cojoc, prima apariție după anunțul divorțului de Andreea Popescu. S-a afișat alături de partenera lui de dans

Citeşte şi: Andreea Popescu, mărturisire neașteptată după ruptura de Rareș Cojoc. „Controlul este doar o iluzie!” Ce a dezvăluit despre ultimii ani de relație

Deschisă să primească sprijin, nu să ofere sfaturi

Fosta dansatoare a Deliei recunoaște că, deși mulți îi cer sfaturi, nu se simte încă pregătită să ofere lecții de viață. În schimb, simte nevoia să fie încurajată și să audă poveștile altor femei care au trecut prin experiențe similare.

„La un moment dat o să ajung atât de bine încât să pot da sfaturi. Momentan nu pot să dau niciun sfat, aș vrea să primesc, dacă se poate. Îmi place să mă încarc cu tot felul de povești ale altor femei care sunt în aceeași situație, care să-mi spună că o să fie bine, că o să văd că va fi bine”, a spus Andreea.

Chiar dacă traversează o perioadă delicată, Andreea nu este singură. Prietenele apropiate îi sunt alături, iar influencerița spune că sprijinul lor este esențial.

„Am prietene foarte bune. Mi-a dat Dumnezeu prietene foarte bune, vezi cum e, pierzi pe-o parte, dar câștigi pe alta. Prin situațiile dificile în viață trecem cu ajutorul prietenilor. Dumnezeu are însă cel mai important rol, nimic fără El. Ai nădejde că lucrurile se vor așeza și nu disperi”, a mai mărturisit ea pentru aceeași sursă amintită mai sus.

Credința rămâne pentru Andreea cea mai puternică resursă, iar ea este convinsă că lucrurile se vor așeza la momentul potrivit.

Ce spune despre divorț

În ceea ce privește motivele despărțirii, Andreea rămâne rezervată. Spune că va vorbi deschis la momentul potrivit, dar o va face cu respect față de toate persoanele implicate.

„O să vină și momentul în care voi putea fi mai deschisă, dar cu respect față de toate persoanele implicate, că nu aș avea de ce să mă scot pe mine în vreun fel sau ceva. Nu, chiar nu aș avea niciun motiv”, a explicat ea.

Deși ar vrea să știe ce îi rezervă viitorul, Andreea spune că preferă să se lase surprinsă și să își asume fiecare pas.

„Mi-ar plăcea să bag un ochi pe gaura cheii să văd ce-mi rezervă viitorul, dar nu am această putere, așa că ne lăsăm surprinși. Știi că dacă te gândești că e ceva nașpa în viitor, poți să schimbi ceva, dar vezi tu… trebuie și asumare în viață” – a mai declarat ea.

