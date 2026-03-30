Andreea Popescu, mărturisire neașteptată după ruptura de Rareș Cojoc. „Controlul este doar o iluzie!” Ce a dezvăluit despre ultimii ani de relație

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andreea Popescu a ales să vorbească deschis despre una dintre cele mai sensibile perioade din viața ei. Fosta dansatoare a Deliei a publicat pe Instagram un mesaj profund despre vindecare, emoții și transformarea interioară prin care trece de patru ani, mesaj pe care ulterior l-a șters. Confesiunea ei a surprins mulți dintre urmăritori, dezvăluind un proces personal intens, marcat de introspecție și terapie.

O confesiune despre lupta din spatele aparențelor

Deși despărțirea anunțată în martie a luat prin surprindere pe toată lumea, declarațiile recente ale Andreei sugerează că în spatele imaginii de cuplu perfect s-au ascuns provocări profunde. Mesajul ei a scos la lumină o latură vulnerabilă, pe care a ținut-o ascunsă mult timp.

„Uite patru ani de terapie într-un singur minut! Devii ceea ce gândești. Dacă îți hrănești mintea cu gunoi, vei deveni ceea ce consumi”, a scris Andreea, lăsând să se înțeleagă că procesul de vindecare a fost unul lung și dificil.

În mesajul ei, Andreea a vorbit despre rolul emoțiilor și despre modul în care acestea pot deveni indicii importante pentru starea interioară.

„Emoțiile nu sunt problema, ele sunt semnale. Frica îți va arăta ce contează cu adevărat. Furia îți va spune că ți-au fost încălcate limitele. Anxietatea înseamnă că te-ai blocat în viitor și îți amintește să te întorci în prezent”, a transmis fosta dansatoare.

Cuvintele ei au rezonat cu mulți dintre urmăritorii săi, care au interpretat mesajul ca pe o confesiune sinceră despre provocările trăite în ultimii ani.

Vindecarea, un drum care cere răbdare și schimbare

Andreea a vorbit și despre importanța schimbării obiceiurilor și a renunțării la iluzia controlului, un aspect pe care l-a înțeles în urma terapiei.

„Motivația nu îți va schimba viața, obiceiurile o vor face. Când îți schimbi obiceiurile, totul se schimbă. Trecutul este un capitol, nu întreaga ta poveste. Învață din el, dar nu trăi în el”, a scris ea.

Mesajul ei a inclus și un îndemn la introspecție în momentele de declanșare emoțională.

„Când cineva te declanșează emoțional, pune pauză. Acolo este oglinda care îți va arăta ce nu ai vindecat încă în tine. Controlul este doar o iluzie. Singura putere reală pe care o ai ești tu și alegerile tale” – a adăugat.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News