Andreea Popescu a plecat din penthouse-ul în care locuia. Unde locuiește după ce a divorțat de Rareș Cojoc

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andreea Popescu a confirmat că a plecat din penthouse-ul de 4 milioane de euro în care a locuit cu Rareș Cojoc, copiii și bonele sale. Vedeta a dezvăluit unde locuiește acum, după divorțul care s-a petrecut amiabil, la notar. Iată toate detaliile.

Andreea Popescu s-a mutat din căminul conjugal

Deși mulți credeau că Rareș Cojoc va fi cel care se va muta din căminul conjugal, Andreea Popescu a fost, de fapt, cea care și-a făcut bagajele și a plecat. Mișcarea este una normală, având în vedere că penthouse-ul a fost cumpărat de tatăl lui Rareș Cojoc.

Vedeta s-a mutat într-o casă nou, de unde a postat și câteva imagini alături de băiatul cel mare, Ioachim.

Andreea Popescu și copiii vor locui în perioada următoare într-un apartament frumos, într-o zonă bună din București, însă nu a oferit prea multe detalii. Vedeta se bucură de o locuință spațioasă și modernă, într-una dintre zonele de lux ale Capitalei.

”Da, m-am mutat! M-am mutat într-un apartament foarte frumos, într-o zonă foarte frumoasă și sunt bine. Am și postat de acolo cu Ioachim, sunt în proces de adaptare și sunt ok”, a declarat Andreea Popescu, pe rețelele de socializare.

Cum își vor împărți averea după divorț

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat la notar, cu toate că la mijloc sunt trei copii minori. Cu toate acestea, cei doi și-au stabilit programul de vizite și s-au înțeles asupra acestor detalii, de dragul copiilor.

În plus, cu privire la averea pe care o au de împărțit, cei doi au semnat un contract prenupțial înainte de căsătorie, despre care Andreea Popescu a vorbit deschis. Ea a spus că Rareș vine dintr-o familie extraordinar de înstărită, motiv pentru care era normal să își securizeze averea.

„Socrul meu a muncit toată viața lui, împreună cu soacra mea. Cum ar fi fost ca în cazul unui divorț, eu să beneficiez de munca oamenilor? Nu este corect, nu este normal”, declara Andreea, în urmă cu ceva timp.

Ce afaceri are Rareș Cojoc

Rareș Cojoc este implicat în mai multe companii, din domenii precum vânzări online, imobiliare și tehnologie.

Firma R&A Atelier SRL, care vinde produse online, a avut în 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 1,2 milioane de lei.

DAFCOCHIM SRL, unde este asociat, a ajuns la 2,8 milioane de lei.

În domeniul tehnologiei, BEEFAST Technology SRL a avut venituri mai mici, în jur de 92.000 de lei.

În schimb, Spatiu Comercial Vitan SRL, care se ocupă cu închirierea de spații, a depășit 1,4 milioane de lei.

În plus, Rareș Cojoc, împreună cu fiul fostului șef Oltchim, Constantin Roibu, a participat la dezvoltarea unui proiect rezidențial care include 161 de apartamente și este evaluat la aproximativ 10–11 milioane de euro.

Rareș Cojoc lucrează și alături de tatăl său, Liviu Iuliu Cojoc, care este principalul responsabil pentru averea familiei.

El este un om de afaceri cunoscut, prezent încă din 2011 în Top 500 miliardari, și controlează aproximativ zece companii din domenii variate, precum comerț cu combustibili și produse chimice, agricultură, imobiliare și servicii medicale.

Urmărește-ne pe Google News