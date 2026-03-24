Ultima decizie în povestea dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Ce au decis în legătura cu divorțul

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au ales să se despartă după mai bine de un deceniu de relație. Cei doi au ales metoda decentă și cea mai simplă: un divorț amiabil în fața notarului, nu în instanță. Cei doi au la dispoziție 30 de zile să se răzgândească, deși pare că vreunul dintre cei doi ar face un pas înapoi. Iată cum își împart averea.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au ales să se despartă. Cu toate că s-a vorbit despre idile și înșelat, cei doi au ales să se despartă în condiții decente, fără scandal sau acuzații.

Ei au ales să se despartă la notar, conform libertateapentrufemei.ro, iar partajul este deja stabilit, pentru că cei doi aveau un contract prenupțial.

Andreea și Rareș au ales să fie discreți și să păstreze decența de dragul copiilor, la finalul relației lor lungi.

Conform sursei citate, divorțul s-a făcut la notar, cu toate că există trei copii la mijloc și o avere destul de mare.

Deși este nevoie de discuții suplimentare cu privire la custodie și pensie alimentară, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au ales să se înțeleagă verbal cu privire la aceste aspecte.

Custodia este comună, iar programul este flexibil. Cei trei copii vor avea tot ce au nevoie, iar averea familiei lui Rareș Cojoc a fost tot timpul protejată de un contract prenupțial, despre care Andreea a vorbit înainte de divorț.

„Așa a trebuit. El vine dintr-o familie foarte bună. Din punctul meu de vedere, a fost ceva corect, nici nu am ezitat, am zis din prima da. Am fost de acord, pentru ca, în cazul în care, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat ceva, să beneficiez de munca socrilor mei, despre asta era vorba. Ce se întâmplă în timpul căsătoriei e altceva, dar a fost o dovadă de iubire, am zis că da, ok, pentru că nu mă căsătoresc dintr-un considerent. Nu m-a deranjat absolut deloc”, declara Andreea Popescu, la Știrile Antena Stars.

Acuzații de infidelitate

Imediat după divorț, au apărut acuzații de infidelitate. Bruneta a vorbit în repetate rânduri public despre faptul că este nefericită în căsnicie, lăsând să se înțeleagă că este mai mult singură și că soțul ei își împarte bună parte din viață cu o altă femeie: partenera lui de dans.

Bruneta a fost ulterior asociată cu Dan Alexa, despre care s-a scris că ar fi fost cel în brațele căruia și-a găsit alinarea.

Andreea și Rareș nu au făcut declarații despre divorț, ci au ales să fie discreți, spunând că se vor ocupa de cei trei copii în continuare și vor păstra o relație apropiată de dragul lor.

Urmărește-ne pe Google News