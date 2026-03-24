Ultima decizie în povestea dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Ce au decis în legătura cu divorțul

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au ales să se despartă după mai bine de un deceniu de relație. Cei doi au ales metoda decentă și cea mai simplă: un divorț amiabil în fața notarului, nu în instanță. Cei doi au la dispoziție 30 de zile să se răzgândească, deși pare că vreunul dintre cei doi ar face un pas înapoi. Iată cum își împart averea.
Deși este nevoie de discuții suplimentare cu privire la custodie și pensie alimentară, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au ales să se înțeleagă verbal cu privire la aceste aspecte.
Custodia este comună, iar programul este flexibil. Cei trei copii vor avea tot ce au nevoie, iar averea familiei lui Rareș Cojoc a fost tot timpul protejată de un contract prenupțial, despre care Andreea a vorbit înainte de divorț.
„Așa a trebuit. El vine dintr-o familie foarte bună. Din punctul meu de vedere, a fost ceva corect, nici nu am ezitat, am zis din prima da. Am fost de acord, pentru ca, în cazul în care, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat ceva, să beneficiez de munca socrilor mei, despre asta era vorba. Ce se întâmplă în timpul căsătoriei e altceva, dar a fost o dovadă de iubire, am zis că da, ok, pentru că nu mă căsătoresc dintr-un considerent. Nu m-a deranjat absolut deloc”, declara Andreea Popescu, la Știrile Antena Stars.
Acuzații de infidelitate
Imediat după divorț, au apărut acuzații de infidelitate. Bruneta a vorbit în repetate rânduri public despre faptul că este nefericită în căsnicie, lăsând să se înțeleagă că este mai mult singură și că soțul ei își împarte bună parte din viață cu o altă femeie: partenera lui de dans.