Persoana care o ajută pe Andreea Popescu să treacă peste divorțul de Rareș Cojoc. Vedeta a recunoscut „Atât vă spun”

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat de ceva timp și acum încearcă să păstreze o relație decentă de dragul celor trei copii pe care îi au împreună. Recent, vedeta le-a mărturisit urmăritorilor cine este persoana care o ajută cel mai mult să treacă printr-o despărțire dificilă. Mai mult, vedeta le-a spus acestora că a primit mesajele lor de susținere că le-a mulțumit.

Andreea Popescu, mesaj emoționant după divorțul de Rareș Cojoc

Andreea Popescu a transmis un mesaj urmăritorilor care i-au scris mesaje de susținere într-o perioadă foarte dificilă. Vedeta a ținut să le mulțumească tuturor și le-a mărturisit că persoana care a ajutat-o cel mai mult după divorț a fost chiar fiul ei cel mare, Ioachim.

Fosta dansatoare a postat pe Instagram un story în care fiul ei pregătea masa.

„Mi-ați scris că vă este dor de mine. Sinceră să fiu, voiam să intru și să vă mulțumesc pentru miile, nu exagerez când spun mii de mesaje. Nu două-trei mii, dar o mie și ceva de mesaje tot am primit în această săptămână și vă mulțumesc enorm.

Doar atât vreau să vă spun: că vă mulțumesc și că Ioachim în această seară ne gătește, adică mie și lui, pește la cuptor. Face biban”, a declarat Andreea Popescu pe Instagram.

Vedeta se concentrează acum pe creșterea celor trei copii, în timp ce și-a luat timp pentru a putea să treacă prin perioada dificilă.

Ce a produs ruptura dintre cei doi

Andreea Popescu a explicat că decizia nu a fost una luată peste noapte, ci rezultatul unor lucruri apărute în timp.

Mai mult, vedeta a ținut să explice că Rareș nu i-a fost niciodată infidel și că motivele rupturii au fost problemele nerezolvate din trecut și faptul că au început să își ignore reciproc dorințele.

„Vreau să spun foarte clar: Rareș nu a fost niciodată infidel. În toți acești ani, a fost un soț corect și loial. Iubirea noastră ca soț și soție s-a consumat treptat, nu a fost o decizie luată pe moment, ci o decizie foarte bine gândită și o decizie luată de comun acord. Ruptura unei căsnicii ajunge să fie din cauza problemelor nerezolvate, din cauza ignorării faptului că începem să ne ignorăm dorințele, lipsa timpului și nu ne mai dăm timp”, a explicat Andreea Popescu în momentul în care a făcut anunțul divorțului.

