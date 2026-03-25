Mesajul transmis de Rareș Cojoc după ce Andreea Popescu a anunțat divorțul: „În momentele grele”

Rareș Cojoc a ales discreția după separarea de Andreea Popescu. Fosta dansatoare a Deliei a confirmat divorțul, însă nici ea, nici Rareș nu au oferit detalii despre motivele care au dus la această decizie. Recent însă, campionul mondial la dans sportiv a transmis un mesaj pe rețelele sociale.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat la începutul anului 2026, după aproximativ un deceniu de căsnicie și trei copii împreună. Andreea a fost cea care a făcut anunțul, fără să detalieze circumstanțele care au condus la despărțire. Recent, Rareș a transmis un mesaj în mediul online.

„Campionii nu se formează în zilele bune, ci atunci când aleg să fie prezenți în momentele grele”, este citatul transmis de Rareș Cojoc.

Potrivit Cancan.ro, motivul divorțului dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc ar fi fost infidelitatea. Fosta dansatoare a Deliei și-ar fi înșelat soțul cu Dan Alexa, fostul iubit al prezentatoarei TV Denise Rifai. Suspiciunile l-au determinat pe Rareș să verifice telefonul soției, unde ar fi găsit mesaje între ea și antrenorul de fotbal.

Andreea Popescu a semnat un contract prenupțial înainte de nunta cu Rareș Cojoc

Părinții lui Rareș Cojoc i-au sugerat Andreei Popescu, înainte de nuntă, să semneze un contract prenupțial, dorind astfel să protejeze averea familiei în eventualitatea unui divorț. Vedeta a mărturisit că a fost de acord fără să stea pe gânduri, subliniind că decizia de a se căsători nu a avut nicio legătură cu aspectele financiare.

„Așa a trebuit. El vine dintr-o familie foarte bună. Din punctul meu, a fost ceva corect, nici nu am ezitat, am zis din prima „Da”. Am fost de acord, pentru ca, în cazul în care, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat ceva, să beneficiez de munca socrilor mei, despre asta era vorba. Ce se întâmplă în timpul căsătoriei e altceva, dar a fost o dovadă de iubire, am zis că da, ok, pentru că nu mă căsătoresc dintr-un considerent. Nu m-a deranjat absolut deloc”, a declarat Andreea Popescu, la Știrile Antena Stars.

