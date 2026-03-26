Andreea Popescu, mărturisiri neașteptate despre separarea de Rareș Cojoc. „De foarte mulți ani…” De ce a ținut divorțul secret o vreme

La aproape două săptămâni după ce a anunțat public despărțirea de Rareș Cojoc, Andreea Popescu a revenit cu detalii despre motivul pentru care a ales să păstreze tăcerea în legătură cu divorțul. Fosta dansatoare a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care a trecut și despre nevoia de discreție, atât pentru ea, cât și pentru familia ei.

Un divorț ținut în secret pentru liniștea familiei

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au pus capăt căsniciei după 10 ani, alegând să semneze actele la notar, în mare discreție. Deși despărțirea a avut loc în urmă cu câteva luni, artista a decis să vorbească public abia după ce lucrurile s-au mai așezat.

„Aveți multe întrebări pertinente și de bun-simț. Asta și pentru că eu, de foarte mulți ani, sunt în domeniul acesta, în online. Mi-am expus viața atât cât s-a putut. Este normal, ne-ați văzut ca o familie”, a explicat Andreea.

Ea a subliniat că nu a ascuns divorțul din lipsă de respect față de public, ci din dorința de a proteja oamenii apropiați. „Acum, din respect pentru oamenii din jurul meu, aș vrea să nu dau prea multe detalii. Nu pentru că ar fi o problemă pentru voi, ci pentru că s-ar face tot felul de titluri, iar noi avem nevoie de puțină liniște. Să vedem cum se așază lucrurile în viețile noastre.”

Andreea a mărturisit că a ales să vorbească abia după ce a simțit că poate privi situația cu mai multă claritate și echilibru. Pentru ea, momentul anunțului a fost unul calculat, menit să evite speculațiile și presiunea emoțională.

„Când am decis să vorbesc, am făcut-o într-un mod responsabil”, a transmis ea, lăsând de înțeles că timpul a ajutat-o să gestioneze mai bine ruptura.

O nouă etapă: mutarea într-un alt apartament

Printre schimbările majore din viața ei se numără și mutarea din apartamentul de lux în care locuia cu familia. Andreea a confirmat că și-a găsit un nou spațiu, într-o zonă centrală a Bucureștiului.

„Da, m-am mutat. M-am mutat într-un apartament foarte frumos, într-o zonă foarte frumoasă și sunt bine”, a spus bruneta. Ea a recunoscut că valul de întrebări a fost copleșitor: „Deja am, cred, 200 de întrebări în 10 minute.”

Prenupțialul semnat înainte de nuntă

Andreea Popescu a dezvăluit că, înainte de căsătoria cu Rareș Cojoc, părinții acestuia i-au sugerat să semneze un contract prenupțial pentru a proteja averea familiei în eventualitatea unui divorț. Artista a acceptat imediat, explicând că nu a avut nicio reținere, deoarece decizia de a se căsători nu a avut legătură cu partea financiară.

„Așa a trebuit. El vine dintr-o familie foarte bună. Din punctul meu, a fost ceva corect, nici nu am ezitat, am zis din prima „Da”. Am fost de acord, pentru ca, în cazul în care, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat ceva, să beneficiez de munca socrilor mei, despre asta era vorba.

Ce se întâmplă în timpul căsătoriei e altceva, dar a fost o dovadă de iubire, am zis că da, ok, pentru că nu mă căsătoresc dintr-un considerent. Nu m-a deranjat absolut deloc”, a declarat Andreea Popescu, la Știrile Antena Stars.

