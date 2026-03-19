Cristina Șișcanu a primit un mesaj ciudat, după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc: „Tu urmezi. Ești nefericită”

Un val de divorțuri a pus stăpânire pe lumea mondenă în ultimul timp. Cel mai mediatizat fiind divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. În legătură cu cei doi, Cristina Șișcanu a primit un mesaj cel puțin ciudat. O urmăritoare i-a spus că urmează divorțul ei, spunându-i că este nefericită. Cum a răspuns soția lui Mădălin Ionescu? Iată reacția vedetei.

Cristina Șișcanu, reacție după ce a primit un mesaj în care i se spunea că va divorța

Anunțul că Andreea Popescu și Rareș Cojoc vor divorța a făcut înconjurul presei din România. Cei doi aveau 15 ani de relație, 10 ani de căsătorie și trei copii împreună.

Vestea despărțirii lor a avut și alte consecințe. Mai exact, o următoare i-a trimis știrea Cristinei Șișcanu și i-a spus că urmează divorțul dintre ea și Mădălin Ionescu, spunând că nu pare fericită.

Șișcanu le-a povestit urmăritorilor de pe TikTok cum a primit mesajul și a vorbit despre faptul că atunci când cuiva îi merge bine, apar oameni care nu pot suporta acest lucru și așteaptă cu nerăbdare ca ceva rău să li se întâmple celor care se bucură de o viață frumoasă.

„Am primit un mesaj zilele trecute, o captură cu o știre despre un divorț și lângă ea: „Tu urmezi, că și la tine văd aceeași chestie.

Ești nefericită, Cristina!”. Stau să mă gândesc așa nu la mine, la noi, oamenii, cum am ajuns să privim viața oamenilor ca pe un sepectacol în care așteptăm momentul în care cade cortina.

În momentul în care cuiva îi merge bine, are o relație frumoasă, o familie de succes, echilibru, liniște, apar oameni care nu pot suporta acest lucru. Poate nu spun nimic direct, dar așteaptă să li se întâmple ceva oamenilor carora le merge bine.

Undeva, în interior, tot speră și lasă că vedem noi cât ține. De fapt, asta este! O despărțire, un eșec, atunci apar ei cu mesaje, cu ironii, cu satisfacția aia tăcută care cumva înseamnă: „ți-am zis eu””, a explicat Critstina Șișcanu.

„Ce câștigă ei din asta?”

Soția lui Mădălin Ionescu a vorbit cu urmăritorii ei și a spus că nu înțelege cu ce ar fi mai bună viața oamenilor care așteaptă ca cineva să treacă prin momente grele. Ea a vorbit despre oamenii care nu suportă să îi vadă pe alți fericiți și sunt deranjați de bunăstarea altora.

„Eu nu înțeleg niciodată ce caștigă ei din asta, cum e viața lor mai bună dacă altcineva trece printr-un moment greu. Le cresc veniturile, dorm mai liniștiți? Este un paradox, probabil este doar o iluzie de confort că dacă și altul cade, nu mai doare atât de tare propria lor viață, cred că asta este explicația.

Adevărul e incomod. Bucuria noastră este despre cel care se află într-un moment de cumpănă, cel care cade. Spune totul despre cel care privește si care se bucură, are satisfacție. Oamenii care nu suportă să te vadă bine nu sunt deranjați de viața ta, ci sunt deranjați de ce le reflectă viața ta despre ei”, spune Cristina Șișcanu.

