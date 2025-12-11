Imaginea cu care Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu au stârnit controverse în mediul online: „Este puțin jenant pentru o femeie”

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu au stârnit reacții diverse după ce au postat o poză din dormitorul recent renovat. Fanii au lăudat designul modern, dar au criticat felul în care s-au fotografiat cei doi soți.

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu, imagine controversată în dormitor

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu au atras atenția urmăritorilor printr-o fotografie postată pe rețelele de socializare, în care apar întinși pe patul din dormitorul lor renovat. Imaginea, însoțită de declarațiile lui Mădălin despre schimbările realizate, a generat reacții diverse.

Fotografia îi prezintă pe cei doi îmbrăcați casual și încălțați, detaliu care a stârnit comentarii variate.

„În dormitorul matrimonial renovat după ideile Cristinei. Nu mai făcusem nicio schimbare de aproape 14 ani. Are un talent incredibil și un simț al designului și al detaliilor ieșit din comun. Acum dormitorul are o linie modernă. Ceea ce vedeți este doar o mică parte din ce a schimbat. Cristina vă va arăta întregul ansamblu dormitor+baie și vă va oferi informații complete curând”, a scris Mădălin Ionescu pe pagina lui de Facebook.

Prezentatorul a continuat, lăudând rezultatul final: „A reușit să creeze acea senzație plăcută de cameră elegantă de hotel, care te face să te simți în vacanță de îndată ce intri pe ușă, la care se adaugă elemente de intimitate alese cu mare atenție. E foarte important să te simți confortabil în propria casă… și a ieșit exact cum am anticipat. I-am spus: Vezi că te știu. Dacă te apuci să renovezi baia matrimonială, o să renovezi tot etajul. Pregătește-te pentru alt buget! Și… așa a fost”.

Citește și: Cristina Șișcanu, moment tensionat în public cu Mădălin Ionescu. De ce s-a supărat pe el și l-a tras la răspundere: „Ce să fac?”

Citește și: Mădălin Ionescu, detalii rare despre începutul relației cu Cristina Șișcanu. Era căsătorit când s-au cunoscut: „M-a iubit cu prețul unor înjosiri și umilințe fără margini”

Controversele apărute

Postarea a generat opinii contradictorii. Unii urmăritori au apreciat designul modern și atmosfera creată, în timp ce alții au criticat detalii precum poziția celor doi în pat sau faptul că purtau încălțăminte.

Un utilizator a comentat: „Cu tot respectul, este puțin jenant pentru o femeie să își posteze o poză în poziția respectivă”.

„Exact! Când camera de dormit pare a fi una de hotel… te simți mereu relaxat!”, a precizat alt internaut.

Totuși, au existat și critici legate de încălțămintea purtată.

„Cu papuci în pat îmi pare cam prea indecent!”, a scris cineva, iar un alt utilizator a adăugat: „Cu tot respectul, Mădălin, cu încălțările în pat, pare cam jenant!”

Citește și: Dan Negru critică guvernul Bolojan pentru măririle de taxe și impozite: „Suntem cei mai prost educați financiar pentru că așa ne-au păcălit mereu”

Citește și: Calvarul lui Alex Marcu, la șase luni după moartea Teodorei Marcu. „Mi-e din ce în ce mai greu!” Prin ce trece cu fiica lor

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu plănuiesc să se mute în Italia

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au dezvăluit că intenționează să se mute în Italia. Această idee, discutată de mult timp, pare să se concretizeze în anul următor.

„V-am mai spus eu că ne gândim serios să ne mutăm într-o altă țară… Cred că vom face acest pas în curând, sau mai exact în anul care vine. Avem în plan ca toată vara, imediat ce Petra ia vacanță, să plecăm de exemplu în Italia și să stăm toată vara acolo până reîncepe Petra școala, ca să vedem cum ne acomodăm”, a declarat Cristina Șișcanu.

Vedeta a subliniat că motivele deciziei includ nemulțumirea față de măsurile fiscale din România și costurile mai reduse din Italia.

„În Italia e mai ieftin de trăit, cu siguranță depinde și de zone, dar prețurile la supermarket sunt cred că cu o treime mai mici decât la noi, nici nu vreau să mă gândesc ce va fi după toate creșterile de taxe și impozite. Mai mult decât atât, mâncarea este bună, atmosfera plăcută. Traiul e mai ieftin în Italia decât în România dacă te organizezi cum trebuie și îți iei și o cazare ok, din timp…”, a menționat soția lui Mădălin Ionescu.

Vezi în Galeria FOTO mai multe imagini cu Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News