Ce relație are Cristina Șișcanu cu soacra ei: „Dacă s-ar face un top al motivelor de ceartă în familie, „soacra” ar prinde podiumul”

Ce relație are Cristina Șișcanu cu soacra ei. Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu formează unul dintre cele mai stabile cupluri din showbiz, fiind adesea văzuți împreună la evenimente, în apariții televizate și mai ales pe rețelele de socializare. De-a lungul timpului, despre relația lor s-au auzit doar cuvinte frumoase, iar cei doi au vorbit rareori despre viața de familie. Totuși, recent Cristina Șișcanu a făcut câteva dezvăluiri despre legătura pe care o are cu soacra ei.

Cristina Șișcanu a încercat mereu să fie discretă în ceea ce privește viața personală, preferând să păstreze în privat detalii despre familia lor și să aducă în atenția fanilor doar ceea ce considera că vrea să știe. De multe ori, povestea despre ajutorul oferit de mama și soacra ei, însă fără alte detalii în plus. Ei bine, de data aceasta, a vorbit pe larg despre relația pe care o are cu cea care i-a dat viață soțului ei, Mădălin Ionescu.

Ce relație are Cristina Șișcanu cu soacra ei

Într-o postare recentă, Cristina Șișcanu s-a afișat cu zâmbetul pe buze alături de mama și soacra ei. Mulți au fost surprinși să o vadă într-o astfel de ipostază, iar reacțiile au început imediat să apară. Totuși, vedeta nu s-a rezumat doar la această fotografie, ci a și mărturisit că între ea și soacra sa există o relație bazată pe respect și înțelegere, oferind numeroase detalii.

``Soacrele. Subiect național de scandal. În România, cred că dacă s-ar face un top al motivelor de ceartă în familie, „soacra” ar prinde podiumul. Ba că nora nu se înțelege cu soacra… ba cǎ soacra nu o place pe noră… ba că soacra se bagă în viața copiilor de parcă e consilier matrimonial cu diplomă.”, și-a început Cristina Șișcanu postarea pe rețelele de socializare.

Citește și: Cristina Șișcanu, implicată într-un „scandal financiar” de familie. Mădălin Ionescu: „O reclam pe soția mea”

Cristina Șișcanu spune că nu face diferențe între soacră și mama ei

Știm că poveștile cu scântei noră-soacră sunt foarte des întâlnite, mai ales la noi în țară, așa că nu a putut să nu aducă în discuție rezultatele neplăcute care rezultă din acestea. A povestit pe larg că nu e deloc plăcut, ba mai mult, a explicat cum face ea, în interiorul familiei sale, pentru a nu apărea astfel de discuții. De asemenea, a precizat că așa cum se comportă cu mama ei, la fel o face și când vine vorba de soacră, fără a face diferențe.

„Și de aici, ce să vezi? Drame, lacrimi, certuri, nervi, energie consumată degeaba și nepoții care cresc într-un serial telenovelistic de slabă calitate. În cazul meu, am avut noroc. Și mama mea, și mama lui Mădălin ne-au ajutat, dar nu s-au băgat. Și dacă ar fi avut vreo tentativă… ghici ce? S-ar fi lovit de un zid mental ferm. Noi și copiii noștri suntem o celulă. Restul – suport din tribună, nu pe teren. Ajutor? Da. Sfat? Doar dacă îl cerem. Decizii în locul nostru? Niciodată.

De fapt aceasta e problema: când în treburile de cuplu își bagă coada oricine din afară, fie mamă, soacră, mătușă sau verișorul Gicu, se duce tot feng-shui-ul. Și nu doar că se duce, dar se instalează tensiunea aceea care te face să-ți bei cafeaua cu noduri. Și mai e ceva: nu există „mama mea” vs. „mama lui”. Sunt MAMELE NOASTRE. Punct. Amândouă merită respect și tratament egal.”, a continuat ea.

Citește și: Cristina Șișcanu, detalii surprinzătoare despre fosta soție a lui Mădălin Ionescu: „Avea o altă relație!” Ce a dezvăluit despre Mihaela Coșerariu

Cristina Șișcanu: „O soacră sănătoasă la cap își tratează nora sau ginerele la fel cum își tratează propriul copil”

Cristina Șișcanu a dezbătut intens acest subiect, cu soacrele, și a spus cum arată din punctul ei de vedere o relație sănătoasă cu mama-soacră, dar și cum trebuie ea să se comporte pentru e evita eventualele conflicte sau supărări.

„Și invers, o soacră sănătoasă la cap (da, există!) își tratează nora sau ginerele la fel cum își tratează propriul copil. Dacă apar probleme în cuplu, o mamă deșteaptă nu sare să țină partea „puiului” și să înțepe cealaltă parte. O mamă deșteaptă e împăciuitoare, respiră adânc, și se abține să dea cu gaz pe foc.

Așa că… dragile mele, fie că sunteți mame de fete, fie că sunteți mame de băieți: dacă vreți să vă păstrați locul în inimile copiilor și ale nepoților, fiți sprijin, nu judecător. Și dacă nu sunteți sigure că trebuie să spuneți ceva… nu spuneți! Funcționează minunat. Sper sǎ fac și eu la fel când va fi cazul.”, a concluzionat Cristina Șișcanu.

Sursă foto: Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News