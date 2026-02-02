Actorul Gerardo Taracena, cunoscut pentru rolul din filmul lui Mel Gibson, „Apocalypto”, a murit la 55 de ani

Actorul Gerardo Taracena, cunoscut pentru rolul său din drama lui Mel Gibson „Apocalypto” (2006), a murit subit la vârsta de 55 de ani, însă cauza decesului nu a fost încă anunțată.

Omagii emoționante din partea cunoscuților

Actorul, care a lucrat cu legendarul Mel Gibson, s-a stins din viață în mod neașteptat, vestea fiind confirmată în weekend de sindicatul actorilor din Mexic. Gerardo Taracena a devenit cunoscut la nivel internațional după ce l-a interpretat pe antagonistul sadic Middle Eye în Apocalypto, iar ulterior a jucat în serialul de succes Narcos: Mexico, unde l-a interpretat pe contrabandistul Pablo Acosta în primele două sezoane. Nu a fost comunicată nicio cauză a morții.

Academia Mexicană de Film i-a adus un omagiu emoționant: „Munca sa și chipul său inconfundabil vor rămâne în memoria cinematografiei noastre.”

Centrul Cultural Helénico a transmis la rândul său: „Interpretarea sa puternică a construit o carieră solidă în cinematografia mexicană, unde a dat viață unor personaje pline de intensitate și forță.”

Carieră impresionantă în film și televiziune

Originar din Ciudad de México, Taracena și-a început cariera în dans și teatru, înainte de a trece la film.

Apocalypto, produs și regizat de Mel Gibson, este plasat în jurul anului 1511 și urmărește povestea lui Jaguar Paw (Rudy Youngblood), capturat împreună cu tribul său de războinicii Holcane. Filmul a fost nominalizat la trei premii Oscar, un BAFTA și un Glob de Aur, însă nu a câștigat niciunul.

De-a lungul carierei, Taracena a jucat în El Violín — rol pentru care a câștigat Premiul Ariel pentru Cel Mai Bun Actor în Rol Secundar — dar și în Sin Nombre, Man on Fire, El Infierno și Salvando al Soldado Pérez. A apărut și în 11 episoade din drama americană Queen of the South. Ultimul său rol a fost cel al lui Raúl în Cometierra, lansat pe Prime Video la finalul anului 2025.

Ultima sa postare pe Instagram a fost o fotografie cu el din tinerețe, realizată în 2004 în Mexic. Un fan l-a numit „o icoană a cinematografiei mexicane”. Altul a scris: „Ne-a părăsit ieri, dar amprenta lui va rămâne indestructibilă în teatru și film, pentru că și-a pus mintea și sufletul în fiecare personaj. Fanii îl vor regreta mereu. Scenele sunt în doliu.”

Și pe X au apărut numeroase reacții: „Drum bun, actor excelent, icon al noului cinema mexican. Îmi pare rău că nu ți-am spus-o în viață, dar ai fost un mare actor pentru cinematografia mexicană”, a scris cineva.

Alt fan a transmis: „Odihnește-te în pace, bătrâne, ne vom aminti cu drag de tine!”

În octombrie 2024, Taracena dezvăluise pe Instagram că fratele său murise și că trecea printr-o perioadă extrem de dificilă.

