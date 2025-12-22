James Ransone a murit la 46 ani. Actorul din „The Wire” s-ar fi sinucis

Potrivit medicului legist al comitatului Los Angeles, James Ransone a murit vineri, 19 decembrie, după ce s-ar fi sinucis prin spânzurare.
Actorul, care s-a născut pe 2 iunie 1979 în Baltimore, era însurat și avea doi copii. Soția acestuia, Jamie McPhee, a postat pe profilul ei de socializare o strângere de fonduri pentru Alianța Națională pentru Boli Mintale (NAMI).
Serialul HBO, apreciat de critici, a fost difuzat între 2002 și 2008, avându-i în rolurile principale pe Dominic West, Michael Kenneth Williams, John Doman, Idris Elba, Wood Harris, Lance Reddick, Wendell Pierce, Frankie Faison, Lawrence Gilliard Jr. și alții.
Printre celelalte filme ale lui James Ransone s-au numărat „The Black Phone” din 2021 — precum și continuarea din acest an „Black Phone 2” — și filmul lui Sean Baker din 2015, „Tangerine”.
De asemenea, a apărut în seriale TV, printre care „Law & Order”, „Hawaii Five-0” și, cel mai recent, „Poker Face” al Natashei Lyonne.
James Ransone și-a făcut debutul jucând rolul lui Tate în serialul pentru adolescenți „Ken Park” din 2002.
În 2021, actorul a dezvăluit că a fost victima abuzului sexual. Acesta a povestit că fostul său tutore, Timothy Rualo, l-a abuzat sexual de numeroase ori în casa copilăriei sale din Phoenix, Maryland, pe parcursul a șase luni în 1992.
Ransone a făcut publică acuzația postând pe Instagram o notă lungă pe care i-a adresat-o agresorului său, notează New York Post.
Presupusul abuz a dus la o „viață de rușine și jenă” pentru Ransone, care i-a spus lui Rualo că acțiunile sale l-au determinat să devină alcoolic și dependent de heroină. După ce a renunțat la dependențele sale în 2006, Ransone a spus că este „gata să-și confrunte” trecutul.
În 2016, Ransone a dezvăluit într-un articol din revista Interview că a renunțat la droguri la vârsta de 27 de ani „după ce a consumat heroină timp de cinci ani”.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu James Ransone
Sursă foto: Profimedia
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.