James Ransone a murit la 46 ani. Actorul din „The Wire” s-ar fi sinucis

James Ransone, care l-a interpretat pe Ziggy Sobotka în „The Wire” și în multe alte seriale HBO, a încetat din viață la vârsta de 46 de ani. Potrivit medicului legist, actorul s-ar fi sinucis.

James Ransone s-a sinucis

Potrivit medicului legist al comitatului Los Angeles, James Ransone a murit vineri, 19 decembrie, după ce s-ar fi sinucis prin spânzurare.

Actorul, care s-a născut pe 2 iunie 1979 în Baltimore, era însurat și avea doi copii. Soția acestuia, Jamie McPhee, a postat pe profilul ei de socializare o strângere de fonduri pentru Alianța Națională pentru Boli Mintale (NAMI).

James Ransone l-a interpretat pe fiul lui Frank Sobotka (Chris Bauer), Ziggy, muncitorul docher din Baltimore, în al doilea sezon al serialului „The Wire”. A apărut în 12 episoade în total în 2003.

Serialul HBO, apreciat de critici, a fost difuzat între 2002 și 2008, avându-i în rolurile principale pe Dominic West, Michael Kenneth Williams, John Doman, Idris Elba, Wood Harris, Lance Reddick, Wendell Pierce, Frankie Faison, Lawrence Gilliard Jr. și alții.

Citește și: Lidia Buble, mesaj dureros după moartea Mălinei Maria Guler. „M-am întâlnit cu ea. Și am făcut poze și am povestit!” Artista, șocată de tragedie

Citește și: Gisele Bündchen și Joaquim Valente s-au căsătorit în secret

Cine a fost James Ransone

Printre celelalte filme ale lui James Ransone s-au numărat „The Black Phone” din 2021 — precum și continuarea din acest an „Black Phone 2” — și filmul lui Sean Baker din 2015, „Tangerine”.

De asemenea, a apărut în seriale TV, printre care „Law & Order”, „Hawaii Five-0” și, cel mai recent, „Poker Face” al Natashei Lyonne.

James Ransone și-a făcut debutul jucând rolul lui Tate în serialul pentru adolescenți „Ken Park” din 2002.

În 2021, actorul a dezvăluit că a fost victima abuzului sexual. Acesta a povestit că fostul său tutore, Timothy Rualo, l-a abuzat sexual de numeroase ori în casa copilăriei sale din Phoenix, Maryland, pe parcursul a șase luni în 1992.

Citește și: Mihaela Rădulescu și-a condus mama pe ultimul drum. De ce a decedat Marilena Țiganu: „Bărbatul și mama mea au plecat prea repede”

Citește și: Tylor Chase, fost actor Nickelodeon, trăiește pe străzi: „Este dureros și șocant”. Mama lui spune că are nevoie de îngrijiri medicale pe care le refuză

Ransone a făcut publică acuzația postând pe Instagram o notă lungă pe care i-a adresat-o agresorului său, notează New York Post.

Presupusul abuz a dus la o „viață de rușine și jenă” pentru Ransone, care i-a spus lui Rualo că acțiunile sale l-au determinat să devină alcoolic și dependent de heroină. După ce a renunțat la dependențele sale în 2006, Ransone a spus că este „gata să-și confrunte” trecutul.

În 2016, Ransone a dezvăluit într-un articol din revista Interview că a renunțat la droguri la vârsta de 27 de ani „după ce a consumat heroină timp de cinci ani”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu James Ransone

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News