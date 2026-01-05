  MENIU  
Cătălin Bordea iubește din nou, după ce s-a despărțit de Olga Barcari. Iubita lui are 20 de ani: „Maică-sa are 45 de ani"

Cătălin Bordea iubește din nou, după ce s-a despărțit de Olga Barcari. Iubita lui are 20 de ani: „Maică-sa are 45 de ani”

.

Cătălin Bordea iubește din nou, după ce ultima lui relație, cu Olga Barcari, nu a funcționat. Acum, comediantul a mărturisit că are o nouă iubită. Aceasta are doar 20 de ani, în timp ce mama fetei are 45. Iată ce spune Cătălin Bordea despre noua lui relație.

Cătălin Bordea, din nou îndrăgostit

Comediantul a avut o relație cu Olga Barcari, însă aceasta nu a funcționat. Acum, Bordea se mândrește cu o nouă relație care e este foarte la început, însă ce a atras atenția este diferența de vârstă dintre ei. Se pare că tânăra are doar 20 de ani, iar mama fetei are 45 de ani, o vârstă mai apropiată de a lui.

După o perioadă de căutări și experiențe, Bordea a decis să dea dragostei o nouă șansă. De data aceasta, el a mărturisit că „vorbește” cu o fată mult mai mică decât el.

„Vorbesc cu o fată… și maică-sa… are 45. Ne mai interesează câți ani are fata?’, a spus Cătălin Bordea în podcast-ul moderat chiar de el și de Nelu Cortea.

De ce s-a despărțit de Olga Barcari

Câștigătorul Asia Express a avut o relație cu Olga Barcari. Anul trecut, ea a vorbit despre despărțirea care s-a întâmplat după ce au apărut mai multe știri despre ei. Pe brunetă au nemulțumit-o informațiile apărute în presă, pentru că nu a vrut ca relația ei cu Bordea să fie considerată drept o formă de promovare.

„M-au afectat articolele apărute, pentru că am tot văzut fetițe care s-au promovat și au apărut peste noapte. Nu am vrut să se creadă asta despre mine. Eu oricum aveam să apar, cu sau fără Cătălin!

M-am speriat să nu creadă că eu am dat subiectul! Da, mi-a dat de înțeles că ar crede asta, dar i-am dat o conversație dintre PR-ul meu și cineva de la cancan, în care PR-ul întreba de unde e subiectul. Da, de asta s-a rupt relația! Din cauza articolelor, ne-am despărțit. S-a speriat și el, probabil. Era de curând divorțat. Nu a știut cum să gestioneze…”, a spus vedeta atunci.

Încă de la divorțul de Livia Eftimie, Cătălin Bordea s-a afișat cu mai multe femei, însă nu a reușit să construiască o relație de lungă durată cu niciuna.

Comediantul și fostă soție s-au despărțit după 12 ani împreună în luna mai a anului 2023. Livia a fost prinsă că are o aventură cu Spike, un bun prieten și cavaler de onoare al lui Bordea la nunta cu Livia.

