Cerere inedită în căsătorie, la „Asia Express”. Concurentul s-a așezat în genunchi, în fața tuturor

Unul dintre concurenții „Asia Express” și-a uimit colegii în clipa în care, adunați la careu, s-a așezat în genunchi și și-a cerut fosta iubită de soție, cu un borcan de zacuscă. Personajul în cauză este nimeni altul decât Cătălin Bordea, care a revenit în competiție alături de Nelu Cortea, timp de o etapă. Iar tânăra „logodnică” este Olga Barcari, fosta iubită a actorului.

Cătălin Bordea, cerere în căsătorie la „Asia Express”

Cătălin Bordea și Nelu Cortea au revenit, pentru o săptămână, în „Asia Express”, unde luptă cot la cot alături de celelalte echipe pentru a ajunge la proba de imunitate sau joker. După o zi plină, în care au jucat pentru amuleta de 1000 de euro alături de Alex Ion și Ștefan Floroaica și Alejandro Fernandez și Emil Rengle, Bordea și Cortea s-au alăturat celelalte echipe.

Adunați la careu, Cătălin Bordea i-a șocat pe toți când a scos un borcan de zacuscă din rucsac și s-a dus în fața Olgăi Barcari, s-a așezat în genunchi și a cerut-o de soție.

„Eu de când am venit la Asia Express am vrut să o mărit pe Olga. Până acum am zis că cine dă 5 milioane o vând, dar nu a fost cazul. I-am găsit rochie de mireasă, costum, am găsit locație, eu cânt, avem cameraman, vrei să devii prezentator la nunta noastră, Irina? Și ce să vezi, ne lipsea și mirele, el a venit într-o dubă, nu pe cal alb, și e chel, dar nu e problemă! Crezi că putem să încheiem sezonul cu o nuntă?”, i-ia zis Karmen Irinei Fodor.

„În primul rând, mirele meu are un dar pentru mireasă, că s-a gândit la ea aseară la cazare. Și i-a adus o zacuscă de vinete”, a răspuns Nelu Cortea.

Cererea în căsătorie atipică a actorului i-a făcut pe toți să râdă cu lacrimi, chiar și pe Olga, care a acceptat borcanul cu zacuscă fără să stea pe gânduri.

Alex Ion și Ștefan Floroaica, gest inedit pentru Nelu Cortea

Nelu Cortea și Cătălin Bordea, Alexandru Ion și Ștefan Floroaica și Emil Rengle și Alejandro s-au întrecut la un joc de amuletă senzațional, în care echipele au avut de jucat patru jocuri vietnameze. Amuleta a fost câștigată, în cele din urmă de cei doi actori, care au decis, la finalul probei, să facă un gest uimitor pentru Nelu Cortea.

„A fost frumos jocul, mă bucur un pic pentru băieți. Sunt o echipă foarte puternică. Sunt puțin dezamăgit pentru că fiica mea o să vadă că tati mai și ratează”, a zis Cortea după ce a pierdut jocul de amuletă.

La careu, Irina Fodor a anunțat câștigătorii, acela fiind momentul care l-a lăsat pe actor mut de uimire.

„Vrem să spunem ceva. Știm că Luna, fiica lui Cortea, își dorește foarte tare o amuletă, așa că dacă ne permiteți, o să le dăm lor această medalie. Ne-am sfătuit, Ștefan a fost de acord, așa că dați-mi voie, domnule, să vă dau medalia”, a zis Alexandru Ion, în timp ce oferea amuleta lui Nelu Cortea.

„Ne-am gândit să facem o bucurie unui copil, copilul unui om care ne este drag”, a mai zis actorul la testimonial.

„Îi mulțumesc din suflet, a fost un gest foarte, foarte frumos, care o să bucure un copil”, a mărturisit Nelu Cortea.

