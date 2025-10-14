Asia Express este unul dintre cele mai iubite emisiuni de pe Antena 1, în care concurenții sunt puși în cele mai dificile situații. Cu toate acestea, o muncă imensă se află în spatele a ceea ce vedem pe micile ecrane: cameranii sunt cei care trec prin toate probele, însă nimeni nu îi vede. Iată câți bani câștigă eroii nevăzuți din Asia Express.
Asia Express aduce vedete în situații limită, an de an, însă în aceleași situații sunt puse și echipele din spatele camerelor de filmat. Cei pe care telespectatorii nu îi văd, însă care fac o muncă extrem de intensă și importantă. Aleargă după concurenți prin ploaie, noroi și condiții greu de suportat.
În fiecare an, echipele care participă la Asia Express primesc o anumită sumă bani în funcție de cum și-au negociat contractul, dar și în funcție de timpul pe care îl petrec în emisiune.
Recent, publicația Gândul a făcut publice sumele pe care le câștigă cameramanii Asia Express pentu cele 44 de zile petrecute cu echipele. Antena 1 înțelege efortul pe care aceștia îl fac, iar remunerația este pe măsură.
Se pare că un cameraman ar primi între 5.500 și 6.500 de euro pentru un întreg sezon Asia Express, adică 11 etape de show. În timp ce doar două echipe ajung până la finalul concursului, cameramanii sunt la datorie toate cele 44 de zile.
Cât de grea este munca unui cameraman în Asia Express
Munca de cameraman în Asia Express nu e deloc ușoară. Conform spuselor unui membru al echipei, condițiile sunt extrem de grele, fie este foarte frig, fie plouă aproape non stop ori sunt 38 de grade.
„Dacă anul trecut am înghețat de frig, în America, anul ăsta e grav. Deci, căldură de la 37… 38 de grade, atât îmi arată termometrul, dar cred că sunt mai multe grade.
Pur și simplu am băut minimum 10 litri de apă pe zi. Ne-am dat cu creme de soare, deja ne-am ars pe față, pe membre, pe unde am fost descoperiți, cu toate că ne-au dat o cremă de protecție care are factor de protecție 110%. N-am mai văzut niciodată până acum, dar tot ne-am ars.
Cel mai des mijloc de transport găsit, aici, în Thailanda, de concurenți, sunt pick-up-urile acestea.
Vreau să vă spun că 90% din transportul pe care l-am avut până acum a fost în pick-up, în bena din spate. Aceste mijloace de transport au amortizoarele pe spate foarte dure. La orice dâmb, eu, care stau în spate, sar câte jumătate de metru”, spunea un cameraman conform sursei citate, vorbind despre sezoanele trecute ale concursului.
