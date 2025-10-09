Câți bani au câștigat Mara Bănică și Serghei Mizil la „Asia Express” 2025. Jurnalista a primit aproape de trei ori mai mulți bani decât colegul ei

Serghei Mizil și Mara Bănică au fost eliminați de la „Asia Express” 2025, după cinci săptămâni petrecute în competiție. Deși au rezistat doar cinci etape, cei doi au plecat acasă cu o sumă considerabilă.

Câți bani au câștigat Mara Bănică și Serghei Mizil la „Asia Express”

După ce săptămâna trecută au scăpat de eliminare, săptămâna aceasta norocul nu le-a mai surâs Marei Bănică și lui Serghei Mizil, care au pierdut cursa pentru ultima șansă și au părăsit competiția.

Cei doi au petrecut cinci săptămâni în competiție, însă și-au negociat bine contractul cu Antena 1 și au revenit în țară cu o sumă mare de bani.

Potrivit Cancan, Mara Bănică a fost remunerată cu 6.000 de euro pe săptămână, în timp ce Serghei Mizil a primit 2.500 de euro pentru fiecare etapă. De asemenea, ei au câștigat și două amulete a câte 1.000 de euro.

Astfel, Mara s-a întors acasă cu 31.000 de euro, iar colegul ei de echipă cu 13.500 de euro.

„Mulțumesc tuturor celor pe care am avut bucuria de a-i numi colegi la Asia Express 2025. Pentru ce-am trăit împreună, mulțumesc echipei impresionante de producție care a avut grijă de noi. Și mulțumesc Asia Express pentru o experiență fără egal. Să fie veselie”, a scris Serghei Mizil pe Instagram, după ce a fost eliminat din show-ul de la Antena 1.

Mara și Serghei, în mijlocul unui scandal

Deși în competiție păreau să se înțeleagă bine, Mara Bănică și Serghei Mizil au devenit personajele principale ale unui scandal de proporții. Săptămâna trecută concurentul a acuzat-o pe colega lui de echipă l-a „terorizat”, susținând că are două fețe. Acesta i-a luat apărarea Andei Adam, cu care jurnalista se afla deja în conflict, susținând că Mara avea un comportament urât în spatele camerelor de filmat.

„Scandalul a pornit pentru că într-un fel aveau cam același comportament. Pe Bănică a caracterizat-o perfect Anda. Exact așa este și ce mă oftica… dacă ați putea să vedeți comportamentul ei în afara camerei, uitătura, în ce stare de nervi m-a adus și cum m-a adus. Să vedeți râca, intriga pe care le-a făcut cu absolut toată lumea. Și când apărea în fața camerei era o schimbare de 180 de grade. Turba, înjura, dar avea un comportament care mă aducea pe mine într-o stare de isterie”, a povestit Serghei pe canalul său de Youtube.

„Nu poți să îți explice un om același lucru timp de o lună și jumătate și să faci invers și să dai vrăjeala aia la televizor că te fura competiția. Ce să o fure competiția? Că mă apucă nervii. Ea nu accepta nimic de la nimeni, ea se crede foarte inteligentă. Nu e. Eu spuneam că văd ceva și ea spunea că nu vede, numai să arate la cameră că ea e cea care vede totul și că eu sunt nimic”, a continuat concurentul „Asia Express”.

