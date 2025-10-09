Andreea Bălan a stabilit data nunții cu Victor Cornea. Cei doi se pregătesc de petrecere mare. Nașul artistei, Aurelian Temișan, i-a dat de gol

Andreea Bălan trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Victor Cornea. Tenismenul a cerut-o în căsătorie pe artistă și acum se pare că se pregătesc pentru marele eveniment. Detaliul a fost „scăpat” de Aurelian Temișan, care i-a dat de gol pe cei doi.

Andreea Bălan și Victor Cornea au ales data nunții

Andreea Bălan și Victor Cornea se pregătesc de nuntă. Vedeta spunea recent că încă nu a pus la punct toate detaliile pentru eveniment, însă Aurelian Temișan a dat-o de gol și a spus că ea și Victor Cornea au ales deja data nunții.

Mai mult, vedeta l-a rugat ca el să fie cel care o duce spre altar.

„M-a cerut, dar să o duc la altar. Nașii îi va alege el am înțeles, iar eu o voi duce la altar. Așa mi-a spus: să nu-mi fac program. Mi-am și pus în agendă pentru anul viitor. Va fi o bucurie să văd doi oameni atât de fericiți că își unesc destinul. Va fi până în vara anului următor, cred că undeva în mai”, a spus Aurelian Temișan pentru Cancan.

Andreea Bălan a mai vorbit despre fericitul eveniment și spunea că va stabili nunta într-o perioadă în care iubitul ei nu va avea turnee de tenis.

„Punem la anul, să am timp să organizez. Va fi primăvara sau vara, vom găsi o săptămână când e mai liber el. Facem în România. Cu prietenii, cu părinții… M-am relaxat între timp, nu mai sunt chiar așa de tipicară și îmi place să apelez la oameni, deleg oameni. Chiar și în viața de zi cu zi, echipa mea s-a mărit. Și în acest subiect voi delega oameni, voi găsi un wedding planner. Am încredere”, spunea Andreea Bălan în urmă cu mai multe luni.

Au data și locația stabilită

Vedeta a mai spus că nunta va avea loc în 2026 și a recunoscut că are data stabilită și locația, urmând să anunțe oamenii apropiați.

„Am pus nunta anul viitor, tocmai să avem timp să planificăm, nu este deloc uşor. În primăvara anului viitor urmează să spunem «Da!». Am găsit şi locaţia, m-am gândit şi cine o să-mi facă rochia de mireasă. Ştiu şi cine va cânta, îi antamez, să-şi blocheze ziua şi să vină, pentru că artiştii mari sunt ocupaţi”, a mai spus vedeta.

