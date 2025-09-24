Andreea Bălan, surpriză emoționantă de ziua de naștere a lui Victor Cornea. Ce a pregătit pentru logodnicul ei: „Ne-a adus mie și fetițelor mele liniște, pace și iubire adevărată”

Andreea Bălan a pregătit o surpriză emoționantă de ziua de naștere a lui Victor Cornea. Cu o atenție foarte mare la detalii și un decor inspirat din pasiunea lui pentru tenis, artista a pregătit o petrecere surpriză în curtea casei, adunând familia și prietenii apropiați pentru a sărbători momentul într-o atmosferă de neuitat. Iată ce a pregătit cântăreața pentru logodnicul ei!

Andreea Bălan a organizat o surpriză specială pentru ziua de naștere a logodnicului său, Victor Cornea. Artista a transformat această aniversare într-o adevărată sărbătoare unică, alături de familie și prieteni apropiați.

Andreea Bălan, surpriză emoționantă de ziua de naștere a lui Victor Cornea

Andreea Bălan a reușit să transforme ziua de naștere a logodnicului ei, Victor Cornea, într-un moment plin de emoție și o surpriză de neuitat. Artista a organizat în curtea casei lor o petrecere intimă, la care au fost invitați familia și prietenii cei mai apropiați.

Cântăreața i-a pregătit partenerului său de viață un tort special, decorat cu mingi de tenis și elemente care fac referire la cariera lui sportivă. Acest gest l-a impresionat profund pe celebrul jucător de tenis.

Atmosfera a fost una plină de căldură, muzică și voie bună. Andreea Bălan i-a cântat „La mulți ani” în fața celor dragi.

Gestul romantic al Andreei Bălan a demonstrat cât de mult îl susține pe Victor Cornea și a fost o dovadă a legăturii puternice dintre cei doi parteneri de viață.

Artista, mesaj emoționant pentru logodnicul ei

Mai mult decât atât, prin intermediul rețelelor de socializare, Andreea Bălan a transmis un mesaj emoționant pentru Victor Cornea. Artista i-a mulțumit logodnicului său că este în permanență alături de ea și o susține necondiționat.

„La mulți ani, iubirea mea! Astăzi este o zi specială, ziua în care s-a născut omul care ne-a adus mie și fetițelor mele liniște, pace și iubire adevărată. Sunt extrem de recunoscătoare că ești în viața noastră, că ne iubești pe toate trei și că, datorită ție, ne simțim cele mai fericite și împlinite.

Victor, ești un om extraordinar – nu am mai întâlnit niciodată pe cineva atât de ambițios, atât de disciplinat, atât de empatic și atât de frumos sufletește… și fizic. Te admir pentru tot ce ești și pentru tot ce faci, pentru felul în care ne faci să zâmbim în fiecare zi și pentru bunătatea pe care ne-o oferi necondiționat.

Te celebrez azi și în fiecare zi, pentru că meriți să fii iubit, apreciat și sărbătorit mereu. Îți mulțumesc că ne ții de mână prin viață și că faci din fiecare zi o poveste frumoasă. Te iubim infinit și suntem recunoscătoare că ești al nostru!”, a scris cântăreața la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa personală de Instagram.

Andreea Bălan și Victor Cornea se vor căsători anul viitor

Andreea Bălan și Victor Cornea au anunțat că se căsătoresc în anul 2026. Cei doi parteneri de viață s-au logodit în decembrie 2024, în timpul unui zbor spre Laponia, și acum pregătesc nunta. Evenimentul va avea loc în România, cu familie și prieteni.

Artista și logodnicul ei au ales deja locația pentru nuntă, iar fetele ei sunt entuziasmate de acest lucru. Ele au fost martore când Victor Cornea a cerut-o în căsătorie pe mama lor, dar și băiatul lui a luat parte la această scenă emoționantă.

Nunta este programată pentru primăvara lui 2026, iar cântăreața se gândește deja la rochia de mireasă și la artiștii invitați. Vedeta a precizat că nu va cânta ea însăși la eveniment.

