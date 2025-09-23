Cum a reacționat Irina Fodor după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la Asia Express: „A fost șocant, nu mă așteptam…”

Cum a reacționat Irina Fodor după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la Asia Express. Prezentatoarea de televiziune a vorbit deschis despre cele două concurente ale emisiunii de la Antena 1. Ea a spus că oboseala, foamea și epuizarea din concurs pot influența modul în care concurenții se comportă și reacționează în situații tensionate. Iată ce mărturisiri a făcut vedeta recent!

Irina Fodor a explicat recent de ce Calina și Catinca au avut reacții neașteptate față de echipa de producție de la Asia Express. Prezentatoarea de televiziune a spus că oboseala, foamea și epuizarea din concurs pot influența modul în care concurenții se comportă și reacționează în situații dificile.

Cum a reacționat Irina Fodor după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la Asia Express

Irina Fodor a comentat recent reacțiile Calinei și Catincăi față de echipa de producție de la Asia Express. Vedeta a explicat că e normal ca uneori oboseala, lipsa mâncării și epuizarea generală să influențeze comportamentul concurenților.

Prezentatoarea de televiziune a mai spus că și ea se sperie uneori și reacționează la unele momente din emisiunea de la Antena 1.

„Eu una mă așteptam ca ele să fie foarte competitive, după primele reacții. Pentru mine a fost un pic șocant că au reacționat așa, nu mă așteptam. Dar, în altă ordine de idei, nu e o cursă ușoară, nu e un proiect ușor. Și oboseala, și nemâncatul, epuizarea asta generală nu-ți mai lasă loc de multe lucruri, de politețuri etc. Și atunci te sperii probabil într-un punct și vrei să te întorci la confortul tău, la lucrurile pe care le știi. Cred că asta a fost explicația!

Și pe mine mă sperie uneori lucruri și îmi creează o reacție de neliniște. Fiecare reacționează în mod diferit! Eu sper ca acum să se uite înapoi și să zâmbească măcar, dacă nu chiar să râdă de toate aventurile pe care le-au trăit într-un timp destul de scurt”, a explicat prezentatoarea TV pentru click.ro.

Cele două concurente au fost nemulțumite de condițiile din competiție

În ziua în care au fost eliminate de la Asia Express, Calina și Catinca Roman au recunoscut că emisiunea a fost mai dificilă decât credeau. Cele două concurente au vorbit deschis despre provocările locurilor în care au ajuns, lipsa confortului cu care erau obișnuite și sarcinile care le-au obligat să se adapteze rapid.

Irina Fodor: Este o aventură de supraviețuire, unde ne depășim limitele. Am fost sezoane, de exemplu cel din India, unde nu existau cazări cu WC-uri și lucrurile erau mult mai puțini igienice. (…) Doctorul este unul pentru toți, nu e personal.

Karmen: Mi s-a aprins beculețul și mi-am dat seama că cineva și-a dat-o cu figuri.

Calina Roman: Este vorba despre sănătate aici. Dacă eu cădeam în acea apă, eu mă puteam îmbolnăvi. Puteam să primim niște costume. Nu aveam nicio problemă să curăț gunoaiele, dacă aveam mănuși. (…) Mănușile nu erau prinse și au căzut pe jos. (…) Dacă pun mâna pe față și mă îmbolnăvesc?

Irina Fodor: Dacă știi că ai aceste probleme îți iei dezinfectant în geantă. Puteai să mergi să te speli pe mâini la prima toaletă din drum.

Serghei Mizil: Dacă te gândești că te îmbolnăvești… nu vii aici.

Anda Adam: Aici nu vii să ai un asistent personal care să stea după nevoile și necesitățile tale, pentru că nu despre asta este vorba.

Calina Roman: E bătaie de joc aici! Ne-a anunțat cineva să ne luăm alea de acolo? Nu ne-am dat seama că pe drum noi am pierdut mănușile. (…) Totul are o limită. Puteți să ne anunțați și pe noi că aveam mănuși acolo.

