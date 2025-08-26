Irina Fodor, despre locul în care a stat la Asia Express: „Miroase a mucegai, șosete murdare și mobilă veche”. Vedeta nu stă la cazări de lux

Irina Fodor a fost acuzată că stă în cazări de lux, în timp ce concurenții Asia Express trebuie să doarmă pe cartoane, pe jos sau chiar în condiții greu de suportat. Acum, prezentatoarea emisiunii a dezvăluit unde a fost cazată și a prezentat realitatea așa cum e ea: greu de suportat.

Irina Fodor a stat într-o camera mică și murdară la Asia Express

Mulți au crezut că Irina Fodor a fost cazată la o cameră de hotel luxoasă, în timp ce concurenții trăiau cu un dolar pe zi și erau puși în situații de criză. Prezentatoarea a demontat mitul și le-a arătat oamenilor cum arată camerele de hotel de pe traseul Asia Express.

Irina Fodor le-a arătat fanilor unde stă, de fapt, în timpul filmărilor Asia Express și a ținut să precizeze că luxul nu e o opțiune. Realitatea este că majoritatea unităților de cazare de pe traseul emisiunii sunt locuri în care mirosul este greu de suportat, adesea există mucegai și spațiul nu e deloc generos.

„Pentru că foarte mulți m-ați întrebat cum arată o cazare în Asia Express… Mi-am auzit vorbe de la concurenți că eu stau numai la lux. Mi-am consumat jumătate de parfum pe camera asta. Miroase a mucegai, șosete murdare, mobilă veche”, a spus Irina Fodor, în timp ce prezenta locul în care stă.

Vedeta a ținut să precizeze că Asia Express este o producție în care întreaga echipă se sacrifică pentru ca totul să iasă perfect.

Dezvăluiri despre Asia Express

Irina Fodor a mărturisit că a terminat de filmat Asia Express și momentan show-ul se editează, urmând să intre în grila de toamnă.

„Am terminat Asia Express de filmat, show-ul se editează acum și intră în toamnă pe tv. S-a terminat Chefi la cuțite pe tv, dar noi am început deja filmările la sezonul 16.

Asia Express sezonul acesta va fi cu siguranță ceva wow! Și eu aștept tot cu sufletul la gură Asia Express, pentru că nu văd ce fac ei practic pe teren. Mi-au povestit o grămadă de pățanii de pe drum și vreau să le văd cu ochii mei.

Ei au niște sarcini de îndeplinit până să ajungă la mine și pe mine asta mă interesează. Știu că lumea este curioasă, dar pot să vă garantez că merită așteptarea. Este un sezon atipic, nu seamănă cu celelalte din punct de vedere al stării pe care concurenții au avut-o acolo, al vibe-ului pe care ei l-au avut, dar și al glumelor pe care le-au făcut”, a dezvăluit Irina Fodor pentru Click!.

