  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Ce notă au primit Răzvan și Irina Fodor, ca părinți, de la fiica lor, Diana: „Pe mine m-a rănit îngrozitor” / Exclusiv

Ce notă au primit Răzvan și Irina Fodor, ca părinți, de la fiica lor, Diana: „Pe mine m-a rănit îngrozitor” / Exclusiv

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.  Actualizat 07.07.2026, 20:35
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Irina Fodor a fost una dintre invitatele speciale de la Unica Urban Party 2026, unde a vorbit deschis despre relația cu Răzvan Fodor și cum o cresc pe fiica lor, Diana. Vedeta a mărturisit că a retrăit emoțiile examenelor odată cu Evaluarea Națională susținută de fiica sa și a povestit cum gestionează, alături de soțul ei, diferențele de opinie atunci când vine vorba despre educația adolescentei.

Irina Fodor, dezvăluiri despre viața de familie, la Unica Urban Party 2026

În interviul pentru Unica.ro, Irina Fodor și-a amintit și de prima vară petrecută alături de Răzvan Fodor la Vama Veche, a dezvăluit ce expresie românească nu suportă să audă și a vorbit despre planurile pentru vacanța de vară, o călătorie mult așteptată în Portugalia. Cu sinceritate și umor, prezentatoarea TV a oferit o imagine autentică asupra vieții sale de familie și a felului în care timpul i-a schimbat prioritățile, fără să-i diminueze pofta de a se bucura de fiecare experiență.

Bună seara, Irina, și bine ai venit la Unica Urban Party 2026! Tema evenimentului nostru este nostalgia cu parfum de România. Aș vrea să știu ce expresie românească este favorita ta sau cea pe care o folosești cel mai des?

Știu sigur una care nu-mi convine. Pot să fac eu o categorie separată? (râde) „După râs vine și plâns.” Deci eu să nu aud această expresie pur românească, pentru că efectiv îmi dă ziua peste cap și nu cred în ea. Adică nu cred că în universul ăsta totul trebuie să se echilibreze. Dacă te distrezi mult o săptămână, săptămâna viitoare trebuie să muncești. Deși ni se mai întâmplă uneori. Și o expresie care mi-ar plăcea foarte tare… „O să o facem și mai și mai lată.” (râde)

Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Recomandarea zilei

Dacă ai mai putea retrăi o vară încă o dată, una singură, care vară ar fi?

Există prima vară pe care am petrecut-o cu Răzvan la Vama Veche. Până să-l cunosc pe Răzvan, nu fusesem în Vama Veche. M-am oprit un pic mai devreme, pe la Mamaia, pe la Năvodari, la Costinești… Nu am ajuns până în Vama Veche și acea primă vară mi-ar plăcea să o retrăiesc încă o dată. Am dormit pe plajă, cum se face, tradițional românesc. Dacă ajungi la Vama Veche, trebuie să dormi o noapte pe plajă.

„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Recomandarea zilei

Începutul relației cu Răzvan Fodor

Ce-ți mai aduce aminte de atunci, de la începutul relației voastre?

Că ne distram foarte mult, dar asta nu cred că s-a schimbat. Adică râdem la fel de mult, ne povestim la fel de multe lucruri, doar că atunci aveam un pic mai multă energie. Eu, cel puțin. El are în continuare. Nu știu cum se întâmplă treaba asta. Între noi sunt niște ani diferență și, totuși, eu sunt prima care se duce la somn.

Puteam să pierd mai multe nopți și să nu le țin neapărat șirul. Puteam să, nu știu, să schimb locurile de cazare sau de distracție pe repede înainte, fără să stau să fac o mie de planuri. Adică cred că eram, într-un fel, mult mai spontană decât acum. Acum îmi plac lucrurile un pic mai calculate, mai așezate, să știu ce mă așteaptă, cu ce mă îmbrac și așa mai departe. Dar, da, cred că într-un fel asta mi-ar plăcea: să retrăiesc niște senzații de-astea pe care acum, uitându-mă înapoi, le simt mult mai pline de energie, mai cu foc, așa, mai vii. Dar, da, și acum sunt lucruri frumoase care se întâmplă, doar că mai așezat.

Fiica lor, Diana, a susținut Evaluarea Națională

Apropo de lucruri frumoase, fiica voastră, Diana, termină clasa a VIII-a acum?

Diana tocmai a terminat clasa a VIII-a. Astăzi a avut examenul la matematică de la Evaluarea Națională. Am avut foarte, foarte multe emoții. Nu mă așteptam să retrăiesc, odată cu ea, emoțiile aproape la aceeași intensitate cu cele pe care le-am trăit când aveam eu 14 ani. Mă așteptam, odată trecută prin asta și, mai ales, că nu eu dădeam examenul, să fiu mai liniștită. Nu a fost cazul, din contră. Adică am încercat să nu-i transmit ei și să nu-i arăt, dar din momentul în care am lăsat-o la școală mi-a luat mult timp să mă liniștesc.

Și, oricum, cele două ore cât a fost în examen am stat numai pe grupul de mame. Am vorbit: „Ce le-a dat? Le-a dat greu?”. Și am încercat să facem noi subiectele. Nu-ți poți imagina. A fost efectiv război total pe toate planurile. Dar acum am scăpat. Deocamdată nu știm nota, nu știm dacă, nu știu, dorințele ei vor corespunde cu realitatea, dar suntem foarte, foarte fericiți că am scăpat de stres, pe scurt, și că oficial putem să o numim vacanță. De pe 24 iunie încolo a început și vacanța noastră.

Citește și: Irina Fodor, dezvăluiri despre parcursul lui Cheloo la Asia Express 2026: „Și-a arătat altă față”

Ce notă au primit Răzvan și Irina Fodor, ca părinți, de la fiica lor, Diana

Ce faceți tu și Răzvan dacă aveți opinii diferite în ceea ce o privește pe fiica voastră?

Când avem opinii diferite în privința Dianei, nu le spunem niciodată în fața ei. Adică ne știm foarte bine și ne simțim foarte bine după atâția ani și atunci orice ton, orice topică un pic schimbată într-o propoziție îi dă semnal celuilalt: „Vezi că eu nu sunt de acord cu asta.” Și atunci, după ce ea se duce la somn sau își vede de treaba ei, fiecare vorbește cu argumente de om despre părerea lui. Și atunci ajungem la un consens. Dar, de cele mai multe ori, nu este nevoie de asta, pentru că, în privința educației ei, chiar ne-am pus așa pe o linie. Niciunul n-a fost mult mai permisiv decât celălalt sau, din contră, mult mai strict decât celălalt. Eu impun regulile de obicei. Răzvan nu are nimic împotrivă. (râde) Se pare că nici Diana, de cele mai multe ori. Uneori protestează și negociem. Adică nu sunt absurdă. Când este loc de negociere, se negociază. Dar trebuie să păstrăm niște limite.

Uite, ca să vă dau un exemplu, la un moment dat am întrebat-o pe Diana ce notă ne-ar da ca părinți și a zis 8, fără să stea pe gânduri, ceea ce pe mine m-a rănit îngrozitor. Dar am întrebat-o: „De ce nu premiantă? De ce nu am coroniță?”. Și a spus că, în primul rând, nu există părinți de 10 din start. Ok. Zic: „Și de 9 de ce n-am putut să fiu?” Și a zis: „Păi, de 9, pentru că aveți prea multe reguli.” Știi ce? Cred că pot să mă împac cu asta. Dacă doar de la asta am pierdut un punct, e în regulă pentru mine.

Obsesia actuală a Irinei Fodor: Portugalia

Care este cea mai nouă obsesie a ta? Un film, un serial, ceva de mâncare, o destinație de vacanță?

În ultima vreme i-am disperat pe ai mei cu planurile pentru vacanța din vara asta. Am ajuns în multe locuri din lume, dar n-am ajuns în Portugalia până acum. Pentru mine era o obsesie de câteva veri. Anul ăsta se va concretiza și vreau să simt cu adevărat țara asta, așa că o să mergem cu avionul până în Lisabona și de acolo luăm mașina și o vedem din aproape în aproape. Și cred că asta a fost obsesia mea din ultima perioadă, pentru că i-am zăpăcit. De două-trei săptămâni le arăt cazări, le arăt traseul pe care o să mergem, câți kilometri o să mergem, câtă benzină o să consumăm. Chiar sunt foarte minuțioasă când organizez vacanțe. Și nici de data asta nu m-am comportat altfel decât în mod obișnuit.

Foto: Captură video

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Orașul din Italia care se vizitează la pas: este mai ieftin și mai frumos ca Roma sau Barcelona
Orașul din Italia care se vizitează la pas: este mai ieftin și mai frumos ca Roma sau Barcelona
Fanatik
Decizie ciudată la Dinamo! Abia transferat în vară, a fost cedat definitiv la altă echipă
Decizie ciudată la Dinamo! Abia transferat în vară, a fost cedat definitiv la altă echipă
GSP.ro
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
Click.ro
Cuvintele lui Filip au făcut-o să plângă pe Cristina Șișcanu. Ce s-a petrecut în familia lor: „Au apărut niște probleme”
Cuvintele lui Filip au făcut-o să plângă pe Cristina Șișcanu. Ce s-a petrecut în familia lor: „Au apărut niște probleme”
TV Mania
Incredibil cum arată la 56 de ani! Loredana Groza a încins spiritele la piscină în Monaco: „Câte grade sunt acolo? 60?”
Incredibil cum arată la 56 de ani! Loredana Groza a încins spiritele la piscină în Monaco: „Câte grade sunt acolo? 60?”
Redactia.ro
Durere fără margini pentru un fost finalist MasterChef! Soția lui s-a stins la doar 39 de ani
Durere fără margini pentru un fost finalist MasterChef! Soția lui s-a stins la doar 39 de ani
Citește și...
Avocatul lui Djokovic rupe tăcerea în scandalul pariurilor pe cartonaş galben: „O înscenare! CFR Cluj şi Neluţu Varga vor să-i rupă contractul? Damjan este nevinovat!” Exclusiv
Unde poți întâlni rechini în Grecia. Cele mai multe semnalări vin din șase regiuni. Harta actualizată în timp real
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Greșeala care îi ajută pe hackeri să ajungă la datele tale prin routerul WiFi. Ce trebuie să verifici
Cu ce se ocupă unicul copil al Angelei Similea. Sorin Hilgen este stabilit în America de mai mulți ani: „Ce poate fi mai încântător pentru o mamă decât să aibă un copil care să câștige prin forțele proprii un salariu mai mare decât al ei?”
Cum s-a enervat Puya în timpul unui concert. Totul s-a întâmplat în fața fanilor 
Actrița Slaine Kelly din „The Tudors” a murit la 43 de ani, răpusă de cancer
Insula superbă din Grecia unde turiștii nu se îngrămădesc și prețurile sunt mici: are doar două orașe și peisaje de vis
Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a întors toate privirile la summitul NATO. Avem imaginile cu ţinuta non-conformistă

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cu ce se ocupă unicul copil al Angelei Similea. Sorin Hilgen este stabilit în America de mai mulți ani: „Ce poate fi mai încântător pentru o mamă decât să aibă un copil care să câștige prin forțele proprii un salariu mai mare decât al ei?”
Cu ce se ocupă unicul copil al Angelei Similea. Sorin Hilgen este stabilit în America de mai mulți ani: „Ce poate fi mai încântător pentru o mamă decât să aibă un copil care să câștige prin forțele proprii un salariu mai mare decât al ei?”
Cum s-a enervat Puya în timpul unui concert. Totul s-a întâmplat în fața fanilor 
Cum s-a enervat Puya în timpul unui concert. Totul s-a întâmplat în fața fanilor 
Proiecte speciale
Câtă benzină consumă, de fapt, aerul condiționat. La drum lung, clima poate adăuga peste 200 de lei la cost
Câtă benzină consumă, de fapt, aerul condiționat. La drum lung, clima poate adăuga peste 200 de lei la cost
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Cât plătești dacă lași aerul condiționat pornit toată noaptea. Calculul pentru 8 ore de funcționare
Cât plătești dacă lași aerul condiționat pornit toată noaptea. Calculul pentru 8 ore de funcționare
Avantaje
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Elle
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Despărțire neașteptată în lumea mondenă! După doi ani de relație, cele două vedete au pus capăt poveștii lor de dragoste
Despărțire neașteptată în lumea mondenă! După doi ani de relație, cele două vedete au pus capăt poveștii lor de dragoste
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Valentin Butnaru, mesaj public emoționant pentru Ana Bodea, de ziua ei de naștere: „Tu ești scânteia”. Ce i-a transmis iubitul său
Valentin Butnaru, mesaj public emoționant pentru Ana Bodea, de ziua ei de naștere: „Tu ești scânteia”. Ce i-a transmis iubitul său
Primele imagini cu Jessica, fetița cea mică a lui Pepe. Cu cine seamănă mezina familiei
Primele imagini cu Jessica, fetița cea mică a lui Pepe. Cu cine seamănă mezina familiei
Cristina Șișcanu, atac la adresa lui Cătălin Botezatu după ce designerul a criticat influencerii: „Tocmai te-am văzut promovând o clinică”
Cristina Șișcanu, atac la adresa lui Cătălin Botezatu după ce designerul a criticat influencerii: „Tocmai te-am văzut promovând o clinică”
Gabriela Cristea, mai sinceră ca niciodată despre cele 30 de kilograme pierdute cu ajutorul injecțiilor: „Mi-a fost rău câte o săptămână”
Gabriela Cristea, mai sinceră ca niciodată despre cele 30 de kilograme pierdute cu ajutorul injecțiilor: „Mi-a fost rău câte o săptămână”
Maia, fiica lui Teo Trandafir, despre drama copilăriei: „Acolo cred că a fost durerea cea mai mare”
Maia, fiica lui Teo Trandafir, despre drama copilăriei: „Acolo cred că a fost durerea cea mai mare”
Observator News
Batoanele proteice şi ciocolata fără zahăr, la analize de laborator. Rezultate surprinzătoare
Batoanele proteice şi ciocolata fără zahăr, la analize de laborator. Rezultate surprinzătoare
Libertatea pentru Femei
Breaking cumplit, ne plânge inima! Au anunțat acum și e prea rău să fie adevărat!! 💔 Adorata cântăreață A MURIT fulgerător!! Abia devenise mamă, biata ei fetiță va crește orfană 😭 Avea numai...
Breaking cumplit, ne plânge inima! Au anunțat acum și e prea rău să fie adevărat!! 💔 Adorata cântăreață A MURIT fulgerător!! Abia devenise mamă, biata ei fetiță va crește orfană 😭 Avea numai...
Cum? Cine e EA?! BOMBA zilei, de la Cabral! Nu se poate! Toată România l-a văzut dezlănțuit, ipostazele ireal de FIERBINȚI cu noua femeie din viața lui sunt ireale, dar DETALIUL asta nu l-a știut nimeni!
Cum? Cine e EA?! BOMBA zilei, de la Cabral! Nu se poate! Toată România l-a văzut dezlănțuit, ipostazele ireal de FIERBINȚI cu noua femeie din viața lui sunt ireale, dar DETALIUL asta nu l-a știut nimeni!
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre PRIMA SOȚIE a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre PRIMA SOȚIE a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Breaking news! Informația ȘOCANTĂ a momentului 😞 Îndrăgitul nostru român, admirat și apreciat de mulți, A MURIT în urmă cu puțin timp. Apropiații lui au rămas fără cuvinte, familia e sfâșiată de durere...Ce pierdere 💔 TULBURĂTOR, ce s-a întâmplat, de fapt, cu el și cum a murit...Înfiorător, ce veste și ce plecare
Breaking news! Informația ȘOCANTĂ a momentului 😞 Îndrăgitul nostru român, admirat și apreciat de mulți, A MURIT în urmă cu puțin timp. Apropiații lui au rămas fără cuvinte, familia e sfâșiată de durere...Ce pierdere 💔 TULBURĂTOR, ce s-a întâmplat, de fapt, cu el și cum a murit...Înfiorător, ce veste și ce plecare
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret, într-un decor de poveste din Grecia, direct pe plajă! După o poveste discretă de iubire, cei doi au spus cel mai important „da”, iar imaginile de la eveniment sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Toți au făcut ochii mari când au văzut acest detaliu în mod special
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret, într-un decor de poveste din Grecia, direct pe plajă! După o poveste discretă de iubire, cei doi au spus cel mai important „da”, iar imaginile de la eveniment sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Toți au făcut ochii mari când au văzut acest detaliu în mod special
Redactia.ro
Durere fără margini pentru un fost finalist MasterChef! Soția lui s-a stins la doar 39 de ani
Durere fără margini pentru un fost finalist MasterChef! Soția lui s-a stins la doar 39 de ani
Începe Summitul NATO de la Ankara, Nicuşor Dan a aterizat. Cine face parte din delegația României la eveniment
Începe Summitul NATO de la Ankara, Nicuşor Dan a aterizat. Cine face parte din delegația României la eveniment
Doliu in lumea muzicii. S-a stins celebra cantareata..La numai 37 de ani a plecat la CERURI
Doliu in lumea muzicii. S-a stins celebra cantareata..La numai 37 de ani a plecat la CERURI
Rezultate BACALAUREAT 2026. Vezi tot ce te intereseaza
Rezultate BACALAUREAT 2026. Vezi tot ce te intereseaza
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Patru zodii atrag norocul miercuri, 8 iulie. Ziua le poate aduce bani, vești bune și ocazii neașteptate
Patru zodii atrag norocul miercuri, 8 iulie. Ziua le poate aduce bani, vești bune și ocazii neașteptate
Ce se întâmplă cu glicemia dacă mănânci fructe seara? Ce spun nutriționiștii despre consumul înainte de culcare
Ce se întâmplă cu glicemia dacă mănânci fructe seara? Ce spun nutriționiștii despre consumul înainte de culcare
Un parazit intestinal care provoacă diaree explozivă face ravagii în mai multe state. Poate sta pe fructe și verdețuri iar simptomele dureaza săptămâni întregi
Un parazit intestinal care provoacă diaree explozivă face ravagii în mai multe state. Poate sta pe fructe și verdețuri iar simptomele dureaza săptămâni întregi
4,1 miliarde de euro pentru românii vulnerabili. Cine poate primi sprijin și de ce banii nu intră automat pe card
4,1 miliarde de euro pentru românii vulnerabili. Cine poate primi sprijin și de ce banii nu intră automat pe card
TV Mania
Incredibil cum arată la 56 de ani! Loredana Groza a încins spiritele la piscină în Monaco: „Câte grade sunt acolo? 60?”
Incredibil cum arată la 56 de ani! Loredana Groza a încins spiritele la piscină în Monaco: „Câte grade sunt acolo? 60?”
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Cum a slăbit Andra 10 kg fără diete drastice! Artista arată incredibil, iar Cătălin Măruță a devenit „nutriționistul” ei de serviciu
Cum a slăbit Andra 10 kg fără diete drastice! Artista arată incredibil, iar Cătălin Măruță a devenit „nutriționistul” ei de serviciu
CSID.ro
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută în SUA
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută în SUA
Artista celebră, de nerecunoscut la ultima apariție! Fanii au reacționat imediat: „Ce și-a făcut la față?”
Artista celebră, de nerecunoscut la ultima apariție! Fanii au reacționat imediat: „Ce și-a făcut la față?”
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a vedetei de-a lungul anilor
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a vedetei de-a lungul anilor
Sora malefică a lui Sue Ellen din „Dallas” a ajuns la 66 de ani. Cum arată azi actrița Mary Crosby
Sora malefică a lui Sue Ellen din „Dallas” a ajuns la 66 de ani. Cum arată azi actrița Mary Crosby
Libertatea
Insula superbă din Grecia unde turiștii nu se îngrămădesc și prețurile sunt mici: are doar două orașe și peisaje de vis
Insula superbă din Grecia unde turiștii nu se îngrămădesc și prețurile sunt mici: are doar două orașe și peisaje de vis
Cât plătești dacă lași aerul condiționat pornit toată noaptea. Calculul pentru 8 ore de funcționare
Cât plătești dacă lași aerul condiționat pornit toată noaptea. Calculul pentru 8 ore de funcționare
Prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni anunță furtuni în mai multe zone: cum va fi vremea în perioada 6–19 iulie 2026
Prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni anunță furtuni în mai multe zone: cum va fi vremea în perioada 6–19 iulie 2026
Produsul vândut de Lidl cu 99,99 lei în săptămâna 6-12 iulie de care orice român are nevoie în casă
Produsul vândut de Lidl cu 99,99 lei în săptămâna 6-12 iulie de care orice român are nevoie în casă
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton