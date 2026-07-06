Cum arată Andreea Spătaru la 41 de ani. A fost prima asistentă de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și a pozat de două ori în Playboy

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Andreea Spătaru, fost model și asistentă TV, este stabilită de mai mulți ani în America, unde ea și soțul ei, Sorin Marica, își cresc armonios cei doi copii.

Cum arată Andreea Spătaru la 41 de ani

Timpul i-a fost aliat, nu dușman Andreei Spătaru, care este la fel de frumoasă la 41 de ani cum era la 20, când era cunoscută drept una dintre cele mai sexy și dezinvolte apariții din showbiz. Potrivit Libertatea, la scurt timp după mutarea în SUA, Andreea și-ar fi deschis o patiserie pentru diaspora. În prezent însă este neclar cu ce se ocupă.

Cert este că atât ea, cât și partenerul ei de viață, Sorin Marica, sunt pasionați de călătorii. Alături de cei doi copii, Maria și Iosif, în vârstă de 17 și, respectiv, 8 ani. Fiica perechii a împlinit 17 ani chiar astăzi, 6 iulie. Ca să marcheze momentul, familia a ales o călătorie în Anglia. Pe rețelele sociale, Andreea Spătaru a publicat mai multe fotografii din Londra cu ea și cu fiica ei adolescentă.

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A fost prima asistentă de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și a pozat de două ori în Playboy

Andreea Spătaru a intrat în lumina reflectoarelor în 2005, când a reprezentat echipa Rapid în proiectul „Divizia Sexy”, o competiție online inedită în care fanii își votau favoritele. De-a lungul timpului, Spătaru a fost imaginea unor branduri de top, a realizat sute de pictoriale și a devenit prima asistentă TV a matinalului „Neața cu Răzvan și Dani”, pe vremea când emisiunea era difuzată la Național TV.

Tot la Național TV, Andreea a jucat în serialul „Cuscrele”, în rolul unei secretare. În paralel, a surprins prin decizia de a poza nud pentru revista Playboy în două rânduri, în 2007 și 2009. Cea de-a doua apariție a fost cu adevărat unică: însărcinată în șapte luni, Andreea a celebrat maternitatea într-un pictorial intitulat „Lună plină, frumusețe și puritate”. Gazeta Sporturilor subliniază că aceasta a fost o premieră absolută pentru ediția românească a revistei.

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S-a retras ca să se dedice familiei

În 2010, Andreea Spătaru a pășit pe ringul de dans în emisiunea „Dansez pentru tine”, iar la scurt timp după s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a mutat în America alături de soțul ei și fiica lor, pe atunci în vârstă de 3 ani.

Foto: Instagram; Libertatea.ro

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