Cine este Delia Dinu, cel mai longeviv consilier prezidențial. Câți președinți ai României a consiliat. Nicușor Dan a numit-o la șefia protocolului Administrației Prezidențiale

Delia Dinu, șefa protocolului prezidențial, continuă să scrie istorie la Palatul Cotroceni. După 20 de ani de activitate, îl consiliază și pe președintele Nicușor Dan.

Cine este Delia Dinu

Cu o carieră de peste două decenii în slujba administrației prezidențiale, Delia Dinu a fost numită de președintele Nicușor Dan în funcția de șefă a Departamentului Protocol în iunie 2025. Decizia a venit după ce Dinu își anunțase intenția de a se retrage, în urma încheierii mandatului interimar al președintelui Ilie Bolojan, considerând că noul lider al țării ar trebui să-și aleagă echipa. Totuși, Nicușor Dan a decis să mizeze pe experiența sa vastă.

Și-a început cariera la SPP

Născută în 1976 și absolventă a Facultății de Drept a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Delia Dinu a a avut un parcurs profesional de excepție. Și-a început cariera în Serviciul de Protecție și Pază (SPP) în anul 2000, iar cinci ani mai târziu a intrat în echipa Protocolului Administrației Prezidențiale. În 2012, a fost numită consilier de stat, iar în 2016 a devenit consilier prezidențial, fiind decorată de-a lungul timpului pentru dedicarea și contribuția sa.

A consiliat trei președinți

De-a lungul carierei sale, Delia Dinu a fost un pilon al administrației, activând sub trei președinți ai României. A petrecut nouă ani în mandatul lui Traian Băsescu (2005-2014), alți 11 ani în timpul președinției lui Klaus Iohannis (2014-2025), iar acum continuă să își aducă aportul sub conducerea lui Nicușor Dan.

Cine sunt consilierii președintelui Nicușor Dan

În aceeași rundă de numiri, președintele Nicușor Dan a reconfirmat mai mulți consilieri-cheie. Cristian Diaconescu, cu o vastă experiență în apărare și siguranță națională, revine pe această poziție, iar Mariana Costea își menține atribuțiile la Secretariatul General al Administrației Prezidențiale. Luminița Odobescu, fost ministru de Externe, va rămâne la cârma Departamentului Afaceri Europene, iar Simona Maftei își continuă activitatea la Cabinetul președintelui.

În schimb, Ana Birchall, numită anterior de Ilie Bolojan la Departamentul Politică Externă, nu a mai fost păstrată în echipă.

Decizia de a păstra figuri consacrate precum Delia Dinu reflectă importanța continuității și a expertizei în cadrul Administrației Prezidențiale.

