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Traian Băsescu, despre criza energetică: „Am văzut numai papiţoi la Energie. De-ăştia care vorbesc frumos şi nu au făcut nimic”

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.  Actualizat 03.08.2026, 11:29
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Fostul președinte Traian Băsescu a lansat o serie de acuzații extrem de dure la adresa decidenților politici care au gestionat sectorul energetic în ultimii ani. Invitat la B1 TV, fostul șef al statului susține că România a ajuns în pragul unei crize majore din cauza incapacității miniștrilor și premierilor de a construi noi capacități de producție înainte de a le închide pe cele vechi.

Traian Băsescu, acuzații dure la adresa conducerii României

Fostul președinte Traian Băsescu a lansat un atac dur la adresa foștilor miniștri ai Energiei și a premierilor, acuzându-i de proastă gestionare și luându-i la rost pentru deciziile care au condus la închiderea unor capacități de producție fără a construi altele noi.

Lumea, dacă vrea să vadă ce înseamnă să fii prost, se uită la România şi vede aşa: că nişte miniştri au fost de acord să închidă termocentrale pe cărbune, pentru că au bani în PNRR şi în fondurile de coeziune să facă termocentrale pe gaze, ca să nu mai poluăm. Dar ei au îndeplinit prima parte, au închis termocentralele pe cărbune, dar nu le-a dat prin cap că înainte de a le închide trebuie să aibă ceva cu care să le înlocuiască. Şi când îi vezi că miniştrii ăştia care s-au ocupat de Energie sunt toţi mari cunoscători şi îţi explică, unul nu spune de ce nu a substituit puterea instalată pe care a închis-o. Unul nu spune! Şi nu sunt numai miniştrii responsabili, şi premierii, de la Nicu şi Marcel încoace, şi miniştrii şi premierii sunt responsabili de faptul că România a ajuns într-o situaţie atât de grea. Avem bani să facem vreo 3-4 termocentrale pe gaze. N-a făcut nimeni nimic. Au făcut doar licitaţii pe care le-au tot anulat, că nu câştiga cine trebuie şi uite în ce situaţie au adus România!”, a afirmat Traian Băsescu la B1TV.

Băsescu a subliniat că lipsa unor măsuri prompte a dus România într-o situație critică din punct de vedere energetic. În opinia sa, responsabilitatea este împărțită între miniștri și premieri, care nu au reușit să implementeze proiecte esențiale, cum ar fi construirea de termocentrale pe gaz, în ciuda fondurilor disponibile.

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Este în neregulă faptul că am ajuns aici cu nişte panarame de miniştri de ani de zile, indiferent cum se numesc. Că de regulă am văzut numai papiţoi la Energie. De-ăştia care vorbesc frumos şi nu au făcut nimic, n-au făcut o termocentrală pe gaze”, a susţinut fostul preşedinte.

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Mai mult, fostul președinte consideră că situația actuală nu este doar o problemă de administrare deficitară, ci o chestiune care ar trebui să intre sub incidența legii.

Eu nu vreau să par cu abordare exagerată, dar cred că este un caz penal. Nu numai un caz de bad management, este un caz penal”, a punctat el.

Fostul președinte cere declararea stării de urgență

În același timp, Traian Băsescu a atras atenția asupra necesității de a declara starea de urgență în sectorul energetic, pentru a permite aplicarea unor măsuri stricte și urgente. Astfel, acesta susține că președintele Nicușor Dan nu ar avea altă soluție decât declararea stării de urgență.

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Cred că va trebui să declare starea de urgenţă. (…) Cred că trebuie să meargă pe stare de urgenţă, pentru că starea de alertă nu permite măsuri care să afecteze drepturile omului, cum ar fi, spre exemplu, i-am luat lumina sau ştiu eu ce alte măsuri şi atunci va trebui stare de urgenţă care permite măsuri totale în astfel de situaţii, sigur, o stare de urgenţă limitată strict la sistemul energetic”, a mai afirmat Traian Băsescu.

Sursă foto: Profimedia

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