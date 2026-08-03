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Scandal în lumea modei românești: Eli Lăslean îl acuză pe Cătălin Botezatu de folosirea brandului său. Reacția dură a designerului

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.  Actualizat 03.08.2026, 09:33
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Un nou conflict deschis a izbucnit în industria modei din România. Creatoarea de modă Eli Lăslean îl acuză pe Cătălin Botezatu că i-ar fi folosit brandul pe care l-a construit și protejat de peste 35 de ani, după ce designerul a promovat colecția „Ellis Collection by Cătălin Botezatu”. În replică, Cătălin Botezatu respinge ferm acuzațiile și susține că este vorba despre o strategie de imagine a acesteia.

Eli Lăslean îl acuză pe Cătălin Botezatu de folosirea brandului ei

Totul a început după ce fondatoarea brandului ELLIS a aflat despre lansarea noii colecții promovate de Cătălin Botezatu. Eli Lăslean a transmis o scrisoare deschisă în care subliniază că marca sa este protejată la OSIM încă din anul 1992 și își exprimă dezamăgirea față de gestul colegului ei de breaslă.

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„Domnule Cătălin Botezatu,

Vă scriu nu doar ca designer, ci ca femeia care, în 1991, a creat brandul ELLIS și care, din 1992, i-a protejat identitatea prin înregistrarea mărcii la OSIM.

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Am privit cu surprindere și cu profundă dezamăgire promovarea colecției «Ellis Collection by Cătălin Botezatu».

În lumea modei, un brand nu este doar un nume. Este o identitate, o reputație și o istorie construite în zeci de ani de muncă, sacrificii și credință.

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Tocmai de aceea mă surprinde că un designer cu experiența și notorietatea dumneavoastră a ales să promoveze o colecție sub o denumire care se suprapune peste identitatea unui brand românesc cu o existență de peste 35 de ani.

Îmi este greu să cred că un profesionist al modei nu cunoaște importanța respectării proprietății intelectuale și a identității unui brand. Nu vă cer un favor. Vă cer respectul pe care orice creator îl datorează muncii altui creator. Voi alege să îmi apăr drepturile pe căile legale, deoarece cred că România are nevoie de o industrie a modei construită pe creativitate, etică și respect reciproc, nu pe confuzie între branduri.”, a scris Eli Lăslean în mediul online, într-o scrisoare deschisă adresată lui Cătălin Botezatu.

Îmi doresc ca această situație să fie clarificată cu responsabilitate și profesionalism. Istoria unui brand nu poate fi rescrisă. ELLIS s-a născut în 1991. ELLIS este parte din viața mea și din viața a mii de femei care au purtat acest nume cu mândrie.

Cu respect,

Eli Lăslean

Fondatoarea brandului ELLIS”, a subliniat ea.

Mai mult, într-o intervenție la televizor, creatoarea de modă a mărturisit că situația a afectat-o profund din punct de vedere emoțional și fizic, declarând că a suferit un șoc în urma căruia i s-au spart câteva vase de sânge la ochi.

„Nu mi-a fost ușor, am avut chiar un șoc și, mă rog, mi-au plesnit niște vase de sânge de la ochi, îmi cer scuze de cum arăt, dar a fost o lovitură în plex, la care nu mă așteptam, sincer”, a afirmat Eli Lăslean în cadrul unei emisiuni la România TV. 

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Răspunsul lui Cătălin Botezatu

Reacția lui Cătălin Botezatu nu a întârziat să apară și a fost una extrem de dură. Designerul a explicat că brandul de blănuri prezentat de el aparține de fapt unei alte firme din Arad („Elis Collection Luxury”), înregistrată la OSIM de 8 ani, iar el doar a colaborat la prezentarea colecției.

„Ce să comentez? Ce aș putea să spun? M-am săturat de oameni care intră într-un con de umbră, oameni care n-au făcut nimic mulți, mulți ani și care se agață de niște lucruri care nu au niciun fel de esență, care nu au nicio legătură cu brandul ei. Doamna, în ghilimele spus, Lăslean – ea ține morțiș ca toată lumea să i se adreseze cu «doamna Lăslean». Chiar duce atât de mult lipsă de afirmare? Adică a intrat într-un con de umbră atât de mare, încât a recurs la astfel de lucruri.

Ce înseamnă ipocrizia asta de care dă dovadă? Chiar nu știe că brandul Elis, brandul de blănuri, înființat acum 8 ani, în același oraș în care locuiește și ea, Arad, există? Nu știe de existența acestui brand, Elis, din Arad?

Este atât de ipocrită, încât tocmai acum, după 8 ani, când vede «Elis Collection Blănuri by Cătălin Botezatu», face acest lucru doar pentru un refresh al faptului că ea nu mai apare nicăieri”, a declarat Cătălin Botezatu pentru Actulitate.net.

Designerul a sfătuit-o pe Eli Lăslean să își îndrepte energia către dezvoltarea propriului brand și crearea unor noi colecții.

„Mai bine s-ar ocupa să facă colecții cu care să participe la evenimente, pentru că, ori de câte ori face câte o prezentare legată de 10 ani, 20 de ani sau 30 de ani de activitate, dacă este mare designer, adună toate rochiile ca să încropească o colecție”, a precizat Cătălin Botezatu.

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Cătălin Botezatu, despre declarația lui Eli Lăslean privind starea ei de sănătate

În același timp, Cătălin Botezatu a făcut referire la afirmațiile făcute de Eli Lăslean conform cărora I s-ar fi spart un vas de sânge la ochi din cauza supărării și a emoțiilor puternice.

„Chiar așa s-a ajuns? Chiar asta își dorește cu adevărat? Nu înțeleg cum poate să se filmeze și să joace într-o dramă, într-un film atât de prost. Chiar nu-mi vine să cred că un om poate face așa ceva.

Ferească Dumnezeu de un AVC! Dacă ți se sparg niște vase și profiți de asta, înlăcrimată, ca să spui că ți s-au spart din cauza acestui motiv, asta este o mare ipocrizie.

Păi, doamna Eli Lăslean, de existența brandului «Elis Collection Blănuri» din Arad știa de 8 ani. Acest brand este înscris la OSIM și, cu asta, basta.

Ferească Dumnezeu să te joci cu sănătatea și să te folosești de astfel de lucruri pentru a atrage atenția. Păcat că anumiți oameni nu știu să îmbătrânească frumos și păcat că, în loc să-și ducă mai departe munca începută cu mult timp în urmă, rămân undeva agățați în timp și cred că mai sunt încă în fashion.

Asta e tot ce pot să-i spun. În rest, îi doresc numai sănătate. Și, repet, Doamne ferește de un AVC real”, a mai spus Cătălin Botezatu.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cătălin Botezatu și Elis Lăslean

Sursă foto: Instagram

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