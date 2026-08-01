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Daniela Gyorfi, mărturisiri emoționante despre perioada în care și-a îngrijit mama paralizată: „Aveam 10 ani, dar pentru mine nu a fost o povară!”

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Daniela Gyorfi a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile și formatoare încercări din viața sa: îngrijirea mamei sale, Anica, rămasă paralizată pe când artista avea doar 10 ani.

Într-un interviu recent, cântăreața a rememorat provocările din anii ’80 și din perioadele ulterioare, subliniind că devotamentul față de părintele său nu a fost privit nicio secundă ca o povară, ci ca un gest firesc de iubire și recunoștință.

„Că am avut grijă de mama mea nu a fost o povară!”

Preluarea unor responsabilități uriașe la o vârstă atât de fragedă i-a marcat profund copilăria și tinerețea. Daniela Gyorfi a explicat că anii ’80 au adus greutăți majore, de la procurarea medicamentelor până la asigurarea resurselor financiare și îngrijirea zilnică a unui om bolnav. În ciuda acestor obstacole cumplite, artista mărturisește că sprijinul reciproc a fost pilonul pe care s-a sprijinit întreaga lor existență.

„Că am avut grijă de mama mea nu a fost un efort supraomenesc. Timpurile erau de așa natură, îți dai seama că, fiind în anii 80, era foarte greu, dar și acum, fiindcă nu e ușor să ai grijă de un om bolnav, începând de la medicamente și orice altceva până la situația financiară. Am trecut, într-adevăr, prin momente foarte grele, dar și în ziua de astăzi oamenii pățesc diferite lucruri și le depășesc împreună” – a explicat ea pentru VIVA!.

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Ea a descris relația unică pe care a construit-o cu mama sa, arătând că maturizarea lor s-a produs practic în paralel. Legătura lor s-a transformat într-un parteneriat de viață în care rolurile se întrepătrundeau adesea, iar dragostea necondiționată a compensat suferința fizică și momentele de cumpănă prin care au trecut împreună: „Dar mă bucur foarte mult că am făcut-o, mama mea a fost pentru mine și mamă, și soră, și copil, și prietenă. Crescând, practic, amândouă, că eu aveam 10 ani, mi-a fost greu, dar pentru mine nu a fost o povară.”

Daniela Gyorfi, schimbare de lookIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 13)

Un model de luptă și devotament matern

Pentru îndrăgita artistă, figura maternă rămâne reperul absolut de tărie de caracter și determinare. Daniela Gyorfi își amintește cu emoție sprijinul necondiționat pe care li l-au oferit una alteia de-a lungul anilor.

„Mama mea e un model pentru mine. De multe ori mă gândesc că poate nu pot să o ajut pe Maria așa cum m-a ajutat mama mea pe mine cu sfaturi, ea fiind o luptătoare, dându-mi curaj, alinându-mă de multe ori. Am fost sprijin una pentru cealaltă. În afară de mama mea, care știam 100% că-mi era alături din toate punctele de vedere, nu mai este nimeni” – a mai mărturisit artista.

Cântăreața a recunoscut că dragostea primită în familie a lăsat o amprentă de neșters și că nu va mai regăsi la altcineva devotamentul total pe care l-a simțit acasă:

„De-asta o iubesc și o respect foarte mult – face parte dintre acei părinți care și-ar fi dat oricând viața pentru copilul lor, a fost un părinte luptător. Eu m-am bucurat foarte mult de dragostea mamei mele și așa cum m-a îmbrățișat, cum m-a alinat și cum a fost ea alături de mine nu va mai fi nimeni niciodată…”

Sfaturile mamei și datoria de a merge mai departe

Deși au trecut ani buni de la dispariția mamei sale, dorul și lipsa sfaturilor acesteia rămân resimțite în clipele grele ale vieții de zi cu zi.

„Nu pot să spun că o simt… Eu cred că ceea ce faci cât trăiești e foarte important. Clar că-i simt lipsa, plâng, de multe ori am nevoie poate de sfaturile ei sau de căldura ei și nu o mai am, dar o am pe Maria, îl am pe George. Viața merge înainte, și eu la rândul meu trebuie să fiu o mamă puternică față de Maria pentru că nu vreau să o sperie și trebuie să înțeleagă că părinții pleacă înaintea copiilor.”

Printre învățăturile cele mai valoroase pe care le-a moștenit se numără îndemnul la calm în momentele tensionate și capacitatea de a privi mereu spre viitor.

„Sunt multe sfaturi pe care mi le-a dat mama mea, nu pot acum să spun unul anume, dar uite, dacă stau să mă gândesc, mi-a zis să trag aer în piept și să nu iau decizii la nervi, să-mi dau seama că viața merge mai departe. Am trăit niște situații și niște experiențe alături de mama mea care poate că m-au format ca om, dar eu nu sunt ca ea. Mama era o tipă luptătoare, era și Taur, avea o minte sclipitoare, era determinată. Și eu sunt determinată, și eu sunt luptătoare, dar nu pot să spun că sunt ca ea” – a completat artista.

Foto – Facebook / Instagram

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