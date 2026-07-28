Minodora a jurat că nu mai calcă la mare în România. Vedeta a fost filmată pe ascuns și ironizată: „Cu fundul în sus” 

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Minodora a explicat de ce nu mai merge în vacanță pe litoralul românesc. Artista spune că a luat această decizie după o experiență neplăcută petrecută în urmă cu mai mulți ani. Chiar dacă între timp a slăbit considerabil, cântăreața mărturisește că întâmplarea de atunci a făcut-o să evite și acum litoralul românesc.

Minodora, experiență îngrozitoare pe litoralul românesc

Minodora a explicat că nu mai merge la plajă pe litoralul românesc din cauza unei experiențe pe care nu a uitat-o nici până astăzi. Artista a povestit că, în timpul ce era în vacanță la mare, a fost filmată fără să știe, iar imaginile au ajuns pe internet.

Cineva a postat filmările și imaginile, iar în spațiul public au apărut o mulțime de comentarii răutăcioase cu privire la felul în care arăta cântăreața.

Vedeta a mărturisit că a fost extrem de afectată de acest episod, motiv pentru care și-a jurat că nu va mai călca la mare în România.

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De atunci, cântăreața s-a ținut de promisiune și nu a mai mers pe litoralul românesc. Chiar dacă între timp a slăbit foarte mult și a trecut printr-o transformare fizică spectaculoasă, artista spune că episodul neplăcut încă o urmărește și preferă să fie discretă atunci când este în vacanță.

„Nu mă duc la plajă, că nu vreau să mă vadă lumea în costum de baie, pentru că filmează lumea și zice: Uite, ce celulită are Minodora, că am mai pățit-o. Am jurat că nu mai merg la plajă pe litoralul românesc. M-au filmat cu fundul în sus, la propriu, după care în picioare, în costumul de baie”, a spus Minodora.

A reușit să slăbească spectaculos

Minodora a reușit să slăbească nu mai puțin de 40 de kilograme. Vedeta a trecut printr-o schimbare spectaculoase în urmă cu câțiva ani.

„Mulțumesc, Doamne, că am reușit să scap de 40 de kilograme. Nu a fost deloc ușor! (…) Am făcut operația de stomac în 2017, dar chiar și așa, fără atenție, te poți reîngrășa. În poza din dreapta aveam 90 de kilograme”, a explicat vedeta.

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Ulterior, ea a reînceput să ducă un stil de viață sănătos și să facă sport, motiv pentru care a pierdut mult în greutate. Acum, cântăreața se menține și a făcut din alimentație și sport prioritățile sale.

„Mănânc cu 4 – 5 ore înainte de culcare. Când nu am concerte, eu la 22:30 sunt în pat, dorm. Ultima masă e pe la șapte. Cu trei ore jumătate înainte să dorm nu mai pun nimic în stomac.”, spunea artista.

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