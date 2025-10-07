Minodora trăiește ca o regină în propria casă. Vedeta nu face deloc treburi casnice. Cum o răsfață soțul ei

Minodora a făcut o serie de mărturii șocante în cadrul unui podcast. Ea a spus că a renunțat la treburile casnice încă de când și-a început cariera artistică. Iată cine are grijă de toată casa și ce obiceiuri are atunci când este acasă.

Minodora nu ridică un pai la ea acasă: „Nu am călcat haine în viața mea”

Minodora este una dintre cele mai celebre și îndrăgite cântărețe de muzică de petrecere din România. Ea a povestit în cadrul unui podcast că își trăiește viața ca o regină. De când a început cariera de artistă, ea nu s-a mai ocupat de treburile casnice.

Vedeta este căsătorită cu Liviu, cel căruia îi spune „Papi”, și care o alintă și are grijă ca toate lucrurile să fie pe placul ei.

Invitată în podcastul lui Jorje, cântăreața a spus că nu calcă, nu spală, nu face curățenie și nu se ocupă de nimic în casă. Mai mult, soțul ei o răsfață în fiecare dimineață cu cafeluța, sucul de portocale proaspăt stors și micul dejun.

„Minodora nu face nimic. Eu dimineața când mă trezesc am pregătită cafeluța, freshul de portocale, micul dejun. De 25 de ani de când am început să fac bani. Nu am călcat haine în viața mea, nu că nu știu să calc, dar nici nu mă interesează vreodată ideea de a face lucrul ăsta. Acesta a fost chiar răsfățul meu dintotdeauna”, a declarat cântăreața.

Vedeta a explicat că nu se implică în treburile casnice pentru că nu vrea să își strice mâinile. Mai mult, ea este foarte atentă cu privire la imaginea ei și evită să lucreze cu substanțe care i-ar putea deteriora pielea. Mai mult de atât, nici nu ar avea timp pentru așa ceva.

„Hai să o luăm cinstit. Eu am emisiuni lunea, miercurea, vinerea, te cheamă o ceva, trebuie să te duci pe ușă. Dacă stai cu mâna în soluție să speli trei toalete din casă… Eu vreau să am mâinile cum trebuie”, a mai declarat Minodora.

Cum și-a schimbat Minodora viața radical

Vedeta a reușit să își schimbe viața după ce a suferit o operație de micșorare de stomac. Ea a reușit să slăbească în jur de 40 de kilograme. Acum, vedeta se menține și are grijă de corpul ei.

„Am ajuns unde mi-am dorit. Am acum 60 kg, de la 100. Am slăbit în doi ani, treptat. Mă simt bine, sunt ok, am slăbit sănătos, mănânc carne, cu limită, ouă, salate, de toate. Eram la un pas să fac diabet, iar operaţia de tăiere de stomac te ajută cu diabetul. Mă opresc la 60 de kilograme.

Pentru față folosesc un întreg tratament: peeling-uri pentru față, cremă de zi, cremă de noapte și cremă de ochi. Am un întreg ritual. Și pentru piele am la fel, creme speciale pentru corp”, a spus Minodora.

