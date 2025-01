Cum arată Minodora după operația de îndepărtare a gușii, de la sfârșitul anului trecut. Artista, complet schimbată de când a slăbit 40 kg

Minodora se numără printre vedetele care au ieșit învingătoare în lupta cu kilogramele nedorite. În vârstă de 46 de ani, cântăreața este acum într-o formă fizică de zile mari și arată incredibil după ultima intervenție estetică, făcută chiar la sfârșitul anului trecut.

Cum arată Minodora după operația de îndepărtare a gușii

Minodora a trecut prin multe schimbări pe plan fizic în ultimii ani. După operația de micșorare a stomacului a slăbit 40 de kilograme, iar la finalul lui 2024 anunța că își face o operație pentru înlătura excesul de piele din zona gâtului. După ce a slăbit spectaculos, artista a reușit să se mențină cu ajutorul disciplinei alimentare și a procedurilor corporale pe care le face uneori. Minodora a apelat la ajutorul medicilor esteticieni pentru a scăpa, cu ajutorul unei intervenții chirurgicale, de gușă.

„O să fiu frumoasă! Mulțumesc domnului doctor. Sinceră și transparentă cu voi, pentru că vă respect! Mi-am scos gușa care atârna, arăta inestetic, deoarece am slăbit 40 de kg!”, a scris Minodora pe Instagram acum câteva luni.

Au trecut mai bine de două luni de atunci, iar acum artista s-a vindecat și recuperat complet după intervenția medicilor, iar acum arată și se simte mai bine ca niciodată.

Vezi în GALERIA FOTO cele mai recente cu Minodora, după operația de anul trecut.

Minodora, la un pasă să facă diabet din cauza greutății

Viața Minodorei s-a schimbat considerabil după operația de micșorare a stomacului. Artista nu mai simte atât de des senzația de foame, a scăpat de unele pofte și se satură cu mai puțin. Cu toate acestea, spune că nu are restricții alimentare și poate consuma orice, atâta timp cât totul este în cantități mici.

„Mănânc absolut orice, dar în cantități mici. Niciodată nu mănânc până mi se umflă stomacul. Nu mai am senzația asta de preaplin de mulți ani de zile. Nu mă culc după ce am mâncat. Mănânc cu 4-5 ore înainte de culcare. Când nu am concerte, eu la 22.30 sunt în pat, dorm. Ultima masă e pe la șapte. Cu trei ore jumătate înainte să dorm nu mai pun nimic în stomac”, a spus Minodora, acum câțiva ani.

Cântăreața a mai povestit, cu o altă ocazie, că s-a hotărât să-și taie stomacul pentru că ajunsese să vântărească 100 kg și risca să facă diabet.

„Eram la un pas să fac diabet, iar operația de tăiere de stomac te ajută cu diabetul. Am fost foarte, foarte aproape, grăsimea nu aduce nimic bun niciodată, acum am scăpat, mai iau vitamine” – a dezvăluit vedeta.

Acum, Minodora are undeva la 60 de kilograme și este pe deplin mulțumită de felul în care arată.

„Am ajuns unde mi-am dorit. Am acum 60 kg, de la 100. Am slăbit în doi ani, treptat. Mă simt bine, sunt ok, am slăbit sănătos, mănânc carne, cu limită, ouă, salate, de toate. Eram la un pas să fac diabet, iar operaţia de tăiere de stomac te ajută cu diabetul. Mă opresc la 60 de kilograme”, a mărturisit Minodora pentru Wowbiz, în trecut.

