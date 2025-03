Carmen Brumă, în depresie din cauza kilogramelor în plus: „M-am urcat pe cântar după vreo 2-3 zile de flămânzeală. A fost un moment şocant”

Carmen Brumă a recunoscut că s-a confruntat cu depresia, declanşată de kilogramele în plus. Vedeta a vorbit cu sinceritate despre cum lupta cu greutatea i-a afectat atât sănătatea fizică, cât și cea emoțională.

Carmen Brumă, în depresie din cauza kilogramelor în plus:

Carmen Brumă, cunoscută pentru stilul său de viață sănătos și pentru sfaturile privind nutriția și sportul, a avut un trecut destul de diferit față de ceea ce ne-ar lăsa să credem privindu-i acum silueta impecabilă.

Partenera lui Mircea Badea, care acum este o sursă de inspirație pentru mulți dintre cei care doresc să adopte un stil de viață echilibrat, a avut parte de o adolescență marcată de complexele legate de kilogramele în plus și de efectele lor asupra sănătății sale fizice și psihice.

În perioada adolescenței, Carmen Brumă s-a confruntat cu o problemă de greutate semnificativă, care a afectat-o atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional. La vârsta de 15 ani, Carmen cântărea aproximativ 88 de kilograme, iar această realitate a fost un adevărat șoc pentru ea.

“Eu mi-am descoperit această… nu știu, vocație, sper să nu sune pretențios, dar eu cred că este o vocație, pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac și cred cu tărie în ceea ce fac. Mi-am descoperit această pasiune în urma unei experiențe personale, aceea a celor mai mult de 35 de kg în plus pe care le-am avut în perioada adolescenței. (…) Aveam în jur de 88 de kilograme, țin minte și acum că m-am urcat pe cântar, am văzut 88, dar eu m-am urcat pe cântar după vreo 2-3 zile de flămânzeală, așa că bănuiesc că de fapt eram undeva în jur de 90, dar eu pe cântar am văzut 88 cel mai mult, deci eram acolo, eram băteam în 90 sigur”, a spus Carmen Brumă, în cadrul unei emisiuni TV, potrivit kfetele.ro.

Aceste kilograme în plus nu doar că i-au afectat imaginea de sine, dar au venit într-o perioadă extrem de delicată a adolescenței sale, când problemele emoționale sunt deja o provocare deosebită.

„A fost un moment șocant, mai ales că el venea într-o perioadă foarte complicate, din punct de vedere emoțional, în adolescență, când oricum ai tot felul de frustrări și tot felul… ești neînțeles, ai tot felul de probleme, nu-ți trebuie una în plus, legată de kilogramele în exces și atunci pentru mine a fost un șoc, am suferit foarte mult”, a mai spus aceasta.

Citeşte şi: Carmen Brumă spune ce trebuie să mănânci ca să nu te îngrași în post. „Evită excesul de alimente foarte procesate”

Citeşte şi: Carmen Brumă, despre relația de mai bine de două decenii cu Mircea Badea. „Când se trezește el, eu am trăit juma’ de viață. Suntem diferiți în multe părți”

„Eram pe marginea prăpastiei”

Dacă pentru mulți dintre noi kilogramele în plus pot reprezenta doar un detaliu fizic, pentru Carmen Brumă acestea au fost un adevărat factor declanșator al unei depresii funcționale.

“Acum, uitându-mă retrospectiv, îmi dau seama că am avut o un soi de depresie funcțională (…) și în momentul respectiv a început. La început a fost o disperare de a slăbi și am încercat o grămadă de metode, am făcut multe prostii, m-am îmbolnăvit și într-un final, când eram așa pe marginea prăpastiei, am hotărât să fac lucrurile cu cap și documentat și am început să citesc foarte mult, să fiu autodidactă. (…) Am trăit o depresie funcțională, în perioada adolescenței și mă simțeam foarte rău, mă simțeam rău atât psihic, cât și fizic, din cauza excesului de kilograme”, a declarat Carmen Brumă.

Pentru Carmen Brumă, soluția nu a venit din diete drastice sau din diverse metode nesănătoase de a pierde în greutate. În schimb, vedeta a decis să învețe despre nutriție și să își documenteze fiecare pas pentru a face schimbări sustenabile în stilul său de viață.

Sursa foto: Instagram şi libertatea.ro

Urmărește-ne pe Google News