Carmen Brumă, despre relația de mai bine de două decenii cu Mircea Badea. „Când se trezește el, eu am trăit juma’ de viață. Suntem diferiți în multe părți”

Carmen Brumă a vorbit în podcastul moderat de Teo Trandafir despre relația ei cu Mircea Badea. Cei doi formează unul dintre cele mai închegate cupluri din showbiz-ul românesc și au împreună un fiu, Vlad, în vârstă de 10 ani.

Carmen Brumă, despre secretul relației ei cu Mircea Badea: „A fost mult noroc!”

Carmen Brumă (47 de ani) și Mircea Badea (50 de ani) au fost mereu discreți cu privire la viața lor de cuplu, dar nu ezită să se afișeze împreună și în ultimii ani au devenit destul de activi în mediul online, pe rețelele de socializare, postând din când în când fotografii sau clipuri video din vacanțele lor sau cu activitățile din timpul liber.

Invitată în podcastul „Gând la gând” cu Teo Trandafir, Carmen Brumă a povestit câteva lucruri interesante despre relația ei cu Mircea Badea.

„Citeam interviurile tale înainte de momentul ăsta și știu că Mircea nu e cel mai veșnic abordabil, duios și hai să folosim un cuvânt rar, calin, bărbat pe care eu l-am cunoscut. Și totuși 24 de ani ai prestat program”, i-a spus Teo lui Carmen Brumă.

„Nici cu mine nu mi-e rușine. Știi că fiecare sac are și anume peticul lui”, a replicat Carmen.

Carmen Brumă: „Știi că m-am certat o dată cu Mircea?”

„Mie îmi place treaba asta cu anduranța, că eu am făcut maratoane, cu disciplina și cu reziliența (râde). Da, dacă întrebarea era cum am rezistat, să știi că nu am un răspuns pentru ea. Nu știu, pur și simplu a fost mult noroc și stai că nu s-a terminat timpul.

Știi că m-am certat o dată cu Mircea?” – a continuat experta în nutriție și fitness.

„Doar o dată? Ce să zic, ești tare. Eu am reușit chiar de mult mai multe ori” – a intervenit Teo.

„Da, e normal, nu știu ce să îți spun. Știi că nu îmi place să vorbesc, dar nu am o explicație pentru care am ajuns în stadiul ăsta.

Cred că suntem amândoi oameni de echipă și că reușim să ne mulăm foarte bine atunci când avem un scop comun. Să știm să tragem la aceeași căruță. Și să facem compromisurile de care e nevoie în orice, astfel încât să meargă naibii căruța aia, pentru că interesul nostru comun e căruța și direcția ei. Noi suntem diferiți în multe părți, dar ăsta e un punct care ne unește, suntem oameni de echipă” – a continuat partenera de viață a lui Mircea Badea.

Teo Trandafir a adus în discuție faptul că programul celor doi este complet opus el terminând cu emisiunile televizate seara târziu, iar ea având un program matinal.

„Da, eu mă trezesc la 5.30-6, el se trezește atunci să bea apă. Dar întotdeauna a fost așa. Eu sunt o tipă foarte matinală, mă trezesc practic la câteva ore după ce el se culcă, iar când se trezește el, eu am trăit juma’ de viață” – a completat Carmen Brumă.

Foto – Instagram / Facebook

