Johnny Rodriguez, legendă a muzicii country, a murit la 73 de ani. Artistul a fost inclus în Texas Country Music Hall of Fame

Vedeta muzicii country Johnny Rodriguez, un cântăreț mexicano-american de renume, cunoscut mai ales pentru hiturile sale de top din anii 1970, printre care „I Just Can’t Get Her Out of My Mind”, „Ridin’ My Thumb to Mexico” și „That’s the Way Love Goes”, a murit la vârsta de 73 de ani.

Johnny Rodriguez a murit la 73 de ani

Johnny Rodriguez a încetat din viață vineri, 9 mai, potrivit declarațiilor fiicei sale, Aubry Rodriguez. Aceasta a precizat, într-o postare pe rețelele sociale, că tatăl ei a murit în pace și înconjurat de familie.

„Tata nu a fost doar un muzician legendar a cărui artă a atins milioane de oameni din întreaga lume, ci și un soț, tată, unchi și frate profund iubit, a cărui căldură, umor și compasiune au modelat viețile tuturor celor care l-au cunoscut”, a scris ea.

Johnny Rodriguez a fost desemnat cel mai promițător vocalist masculin la Premiile Academiei de Muzică Country din 1972, iar albumul său de debut, „Introducing Johnny Rodriguez”, a obținut o nominalizare la categoria albumul anului în 1973.

Cine a fost Johnny Rodriguez

Pe numele său adevărat Juan Raoul Davis Rodriguez, artistul s-a născut în Sabinal, Texas, un orășel situat la aproximativ 97 de kilometri vest de San Antonio și la aproximativ 145 de kilometri est de granița dintre SUA și Mexic. Johnny, al doilea cel mai mic din cei 10 copii ai familiei, a început să cânte la chitară pe când avea 7 ani.

În 1973, Acesta a lansat melodia de debut și primul single din Top 10, „Pass Me By (If You’re Only Passing Through)”. Următoarele sale trei single-uri, „You Always Come Back (to Hurting Me)”, „Ridin’ My Thumb to Mexico” și „That’s the Way Love Goes”, au intrat toate în top.

În 1979, Rodriguez s-a despărțit de casa sa de discuri, Mercury, și a semnat cu Epic. Alte trei cântece ale sale „Down on the Rio Grande”, „Foolin’” și „How Could I Love Her So Much” au ajuns ulterior în Top 10.

În 2007, Rodriguez a fost inclus în Texas Country Music Hall of Fame, care l-a descris drept „cel mai mare și mai memorabil cântăreț Chicano Country din toate timpurile”.

Artistul, acuzat de crimă

În anul 1998, un bărbat ân vârstă de 26 de ani a fost împușcat mortal în abdomen în casa lui Rodriguez din Sabinal. Atunci, artistul a spus că idividul intrase prin efracție, însă tot a fost acuzat de crimă.

Un an mai târziu, un juriu l-a achitat de acuzațiile primite, iar avocații săi au susținut că, în conformitate cu legea din Texas, Johnny Rodriguez a avut tot dreptul să se apere.

Muzicianul, care a riscat pedeapsa de închisoare pe viață, a declarat că nu mai vrea să mai treacă prin așa ceva niciodată.

„Îmi pare rău că a avut loc întregul incident. Nu vreau să mai trec prin așa ceva”, spunea el la momentul respectiv.

În anul 2010, Johnny Rodriguez a primit premiul Pioneer Award din partea Institutului de Cultură Hispanică, iar în 2019, a primit premiul Living Legend Award din partea Country Music Association of Texas.

Pe durata carierei sale de patru decenii, Rodriguez a lansat 35 de albume.

Sursă foto: Facebook

