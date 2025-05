Drama actriței Eugenia Șerban. Cum reușește să își țină fiul consumator, departe de substanțele interzise: „E un drum greu”

Eugenia Șerban (55 ani) a făcut dezvăluiri emoționante despre lupta fiului ei, Lorans Fawaz Bataineh, în vârstă de 32 de ani, cu drogurile. Îndrăgita actriță își ține băiatul închis în casă, de teamă că ar putea cădea din nou în patima consumului de substanțe interzise.

Fiul actriței Eugenia Șerban luptă de 15 ani cu dependența

De peste 15 ani Lorans Fawaz Bataineh, fiul actriței Eugenia Șerban, duce o cruntă luptă cu drogurile. În trecut, acesta a furat și vândut bijuteriile mamei sale pentru a-și pemite să cumpere substanțe interzise, însă acum spune că se află pe drumul cel bun.

Pentru a se asigura că Lorans nu va mai cădea în patima dragurilor, actrița a decis să își țină fiul încuiat în casă.

Anul trecut, actrița s-a văzut nevoită să apeleze la ajutorul poliției și să solocite un ordin de protecție împotriva propriului ei fiu. Atunci, ea a simțit că este timpul să vorbească public despre problema băiatului ei.

„Primul lucru pe care îl fac, de cele mai multe ori, este să aprind candela, pe care într-o anumită perioadă nu puteam să o aprind, pentru că eram supărată pe Dumnezeul meu și candela nu stătea aprinsă. Dar încet, încet am reînvățat drumul către, doamne, doamne, partenerul meu de drum, cum îi spun eu, și după care îmi fac cafea. Și, pe urmă, îmi încep ziua, depinde. Există ceva frumos pentru mine, prietenii, copilul. Cu toate supărările pe care mi le-a adus, indiferent de situație, îl voi iubi la fel de mult pentru că e copilul meu. A făcut 32 de ani. Mă supără. Des. Dar își aduce aminte destul de des să-mi spună că mă iubește. Și atunci supărarea devine puțin mai lină. Nu este încă foarte bine, dar sper că va veni ziua în care să fie foarte bine. E un drum greu.”, a povestit Eugenia Șerban în podcastul lui Bursucu.

Actrița nu a putut respecta ordinul de protecție

În ceea ce privește ordinul de protecție împotriva fiului ei, Eugenia Șerban a mărturisit că acesta nu mai există de mult. De asemenea, ea a precizat că nu a ptutu să îl respecte întrucât nu putea să stea pe margine și să vadă cum starea fiului ei se degradează pe zi ce trece.

„Nu mai există și nici nu l-am ținut până la capăt pentru că este copilul meu. Indiferent dacă sunt persoane care nu m-au înțeles de ce l-am reprimit acasă. L-am reprimit pentru că nu vreau să-l pierd. Am văzut o degradare foarte mare și nu îmi doream să-l pierd. Fiecare dintre noi reacționăm diferit atunci când suntem puși în anumite situații. Când primim un diagnostic de boală, cum este cancerul, când ne lovim de o astfel de problemă, așa cum este cea a băiatului meu, și reacțiile pot fi diferite. Dar toți spun că dacă s-ar întâmpla cu copilul meu, eu nu aș accepta. N-ai de unde să știi”, a povestit actrița.

O perioadă, pentru a se asigura că fiul ei își vindecă dependența, aceasta a decis să îl țină departe de România.

„De când au început primele probleme, au trecut 15 ani. Eu până anul trecut nu am vorbit niciodată despre asta. Foarte adevărat că până acum 2 ani nu a fost niciodată atât de rău. Acum 15 ani, el era încă sub tutela mea, pentru că era perioada aia când nu putea să decidă el tot, și atunci eu aveam un cuvânt de spus. Atunci am luat eu hotărârile și a fost bine o perioadă. Dar se știe că este un drum greu, anevoios. L-am ținut o perioadă chiar plecat din țară, pentru că riscul la recăderi este foarte mare.”, a mai spus actrița.

Lorans, dependent și de jocurile de noroc

Eugenia Șerban a mărturisit că fiul ei a început să joace și jocuri de noroc, astfel că ajunsese să îi vândă majoritatea lucrurilor de prin casă. În prezent, actrița spune că se vede nevoită să îl țină pe Lorns sub cheie și că acesta poate ieși doar cu acordul ei.

„Pentru viața lui, în primul rând. În fiecare zi îmi este teamă pentru fiul meu. Și dacă un părinte spune că nu-i adevărat, nu cred. Am simțit că nu este ok atunci când… când am hotărât să iau ordinul de protecție. Nu atunci a început să vândă lucruri din casă. Nu, atunci era apogeul. Când a început, a început acum 15 ani să vândă. Întotdeauna un viciu atât de complicat nu vine singur. Ele vin mai multe la pachet. Consumatorii, marea majoritate, sunt și dependenți de casino. Pentru că ei au impresia că jucând la casino vor face foarte mulți bani și vor avea și mai mulți bani pentru droguri. Deci are și viciul ăsta”, a dezvăluit actrița.

„Acum da, locuiește cu mine. Nu mai are cheia de la acasă. Nu intră și iese decât atunci când sunt eu”, a subliniat ea.

