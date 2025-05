Andra și Cătălin Măruță aniversează 19 ani împreună. Ce a făcut jurata de la „Românii au talent” cu rochia de mireasă: „Să fim serioși”

Andra și Cătălin Măruță aniversează 19 ani de relație și 17 de căsnicie în 2025. Cu această ocazie specială, jurata de la „Românii au talent” a dezvăluit ce a făcut cu rochia de mireasă. Cântăreața și prezentatorul de la Pro TV se pregătesc deja pentru nunta de argint, deși mai au opt ani până la acel prag.

Cum a început povestea de dragoste dintre Andra și Cătălin Măruță și ce a făcut jurata de la „Românii au talent” cu rochia de mireasă

Într-un interviu pentru Libertatea.ro, Andra Măruță (38 de ani) a dezvăluit ce planuri are cu rochia de mireasă, dar și de ce nu ar putea uita niciodată aniversarea nunții.

„Anul acesta împlinim 17 ani de căsătorie și 19 ani de când suntem împreună, deci mai avem până la nunta de argint, dar nu e rău să o pregătim din timp, să ne facem listele. (…) Nunta de argint și nunta de aur sunt cele mai importante. (…) Bine, eu sărbătoresc în fiecare an pentru că m-am măritat de ziua mea, deci oricum ar fi este sărbătoare la noi în casă pe 23 august pentru că m-am născut pe 23 august, m-am măritat pe 23 august. Deci 23-ul ăsta are ceva”, a spus jurata de la „Românii au talent”, pentru sursa citată.

Te-ar mai putea interesa și: Jurații Andi Moisescu, Dragoș Bucur și Andra de la „Românii au talent”, despre alegerile prezidențiale: „Da, am identificat un candidat cu care voi vota” / Exclusiv

Nu a fost dragoste la prima vedere

Andra și Cătălin Măruță formează un cuplu din anul 2006, după ce s-au cunoscut la emisiunea pe care Măruță o prezenta la acea vreme la TVR2, respectiv „Tonomatul DP 2”.

„Ne-am văzut prima dată la el la emisiune la TVR. Eram amici. Nu-l vedeam atunci ca pe bărbatul cu care mi-aș petrece toată viața, mai ales când avea părul lung. Nu mi-a plăcut deloc. Când s-a tuns, am început să-l privesc cu alți ochi”, spunea Andra în urmă cu mai mulți ani. Ulterior, Cătălin a apărut în videoclipul piesei „Băieții și fetele”, cântată de solistă.

Te-ar mai putea interesa și: De ce a renunțat Andra Măruță la „Vocea României”: „Intri într-un joc în care nu-ți face plăcere”

„Să fim serioși”

Artista și prezentatorul TV s-au căsătorit în 2008, după aproximativ doi ani de relație. Abia acum, la aproape 17 ani de la eveniment, artista a spus ce a făcut cu rochia de mireasă.

„Am rochia, am sandalele. Sunt într-un sac. Nu am ținut rochia de mireasă acasă, am ținut-o unde am mai multe rochii și costumații pe care nu mai pot să le țin pentru că sunt foarte multe acasă. Pe multe dintre ele le-am dat, dar pe cele de suflet le-am ținut, iar rochia este una dintre ele. Chiar zilele trecute m-a întrebat Cătălin ce facem cu ea. I-am zis să o lase acolo. Mă uit la filme în care fetele primesc de la mamă, dar nu sunt obligate să le poarte, dar măcar o au ca amintire. Să fim serioși, se schimbă moda și nu prea mai îmbracă nicio fată rochia mamei. Eu nu aș ține morțiș ca Eva să o poarte, dar să fie ca amintire cât s-o mai putea. Sau dacă vrea să taie din ea ceva”, a spus Andra Măruță, pentru Libertatea.

Te-ar mai putea interesa și: Cum arată casa în care locuiesc Andra și Cătălin Măruță. Are piscină în curtea din spate și un studio pentru cei doi copii ai lor, David și Eva

Artista nu vrea să intre din nou în rochia de mireasă

Artista s-a căsătorit la 21 de ani și, cum era firesc, silueta ei s-a schimbat între timp, iar rochia de mireasă nu-i vine. Deși recunoaște că ar vrea să slăbească un număr de kilograme, Andra nu și-a propus să revină la dimensiunile pe care le avea la nuntă, doar de dragul de a intra din nou în rochia de mireasă.

„Da bine, pe un picior să-mi vină. Asta e cu target, până la nunta de argint să revin la măsurile de atunci. Parcă nu mi-ar plăcea să mai am kilogramele alea. Mie îmi place un pic mai cu forme, de asta și am formele astea. Acum sigur că mi-ar plăcea să mai slăbesc vreo 6-7, să zicem 10 kilograme, dar nu atât de mult cum eram acum 17 ani. Mie îmi place mai cu forme așa. Mă simt foarte bine în pielea mea”, a mai declarat Andra în exclusivitate pentru Libertatea.

Foto: Instagram; Libertatea.ro

Urmărește-ne pe Google News