Jurații Andi Moisescu, Dragoș Bucur și Andra de la „Românii au talent”, despre alegerile prezidențiale: „Da, am identificat un candidat cu care voi vota” / Exclusiv

Andi Moisescu, Dragoș Bucur și Andra, trei dintre jurații de la „Românii au talent”, ne-au spus dacă le-a fost sau nu greu să se decidă pe cine să voteze la alegerile prezidențiale de anul acesta, înaintea primului tur. Perioada alegerilor coincide cu galele live ale sezonului 15 „Românii au talent”. Marea finală va avea loc pe 23 mai, însă până atunci mai urmează două semifinale, una pe 9 mai, și alta pe 16.

Jurații Andi Moisescu, Dragoș Bucur și Andra de la „Românii au talent”, vot la dublu, în show-ul de la Pro TV și la alegerile prezidențiale

Jurații Andi Moisescu, Dragoș Bucur și Andra de la „Românii au talent” ne-au spus cum au decis pe cine vor vota, înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale. Acesta a avut loc pe data de 4 mai și s-a sfârșit cu Nicușor Dan (independent) și George Simion (AUR) intrați în turul al doilea.

Iată cum ne-au răspuns jurații de la Pro TV la întrebarea „V-a fost greu să decideți cu cine să votați?”:

Andi Moisescu

„Nu mi-a fost niciodată ușor să decid pe cine vreau să votez, pentru că întotdeauna există și rezerve față de fiecare candidat pe care l-am votat până acum. Eu știu foarte bine că n-am cum să identific candidatul perfect, pentru că el nu există și nu cred că va exista niciodată.

Întotdeauna am ales candidatul care mi s-a părut că adună calitățile pe care le consider relevante și care are opinii și-și dorește să ducă lucrurile în aceeași direcție în care, de exemplu, îmi doresc și eu sau măcar o mare parte din ele. (…) Ce pot să te asigur este că da, o să merg la vot, și da, am identificat un candidat cu care voi vota, fără discuție”, a spus Andi Moisescu, pentru Unica.ro.

Dragoș Bucur

„În mintea mea e destul de clar cu cine votez, în ce zonă merg”, a fost răspunsul succint al lui Dragoș Bucur.

Andra Măruță

„Când ai spus că vom vota, m-am gândit strict la concurenții de la «Românii au talent», pentru că practic votăm de două ori. O dată vineri, ca să aflăm semifinaliștii care vor merge direct în finală și apoi duminică, sigur că da. Eu nu mă bag niciodată în teme politice. Sigur că am o părere, sigur că fiecare om are dreptul la o părere și la un vot și cu siguranță mă voi duce la vot. Nu aș vrea să influențez pe nimeni. Fiecare este liber să se informeze, să vadă ce a vorbit fiecare și, dacă crede că e potrivit pentru a conduce țara asta, să-l voteze”, ne-a spus și Andra Măruță.

Când se difuzează galele live „Românii au talent”

Emisiunea „Românii au talent” reprezintă o formă de escapism într-o perioadă de mare incertitudine pentru români. Sezonul 15 al show-ului de talente de la Pro TV mai are doar trei ediții până când se va termina, respectiv pe 9, 16 și 23 mai. În perioada care urmează, informați-vă și cântăriți atent următorul vot și nu uitați să luați o pauză din când în când, cu un altfel de vot, în semifinalele și finala „Românii au talent”.

Foto: Instagram

Imagine: Radu Costin

Montaj: George Capoianu

