Emisiunea Apropo TV revine la Pro TV! Andreea Esca și Ilie Bolojan, printre invitații lui Andi Moisescu, în noul sezon: „Istoria recentă ne-a dat puțin cu capul de toți pereții”

Emisiunea Apropo TV revine la Pro TV duminică, 23 februarie, de la ora 13:00. Sezonul cu numărul 41 constă în 14 episoade sub genericul „Ce am câștigat în ultimii 10 ani” și acoperă un spectru larg de teme. Printre invitații lui Andi Moisescu în acest sezon se numără președintele interimar al României, Ilie Bolojan, și știrista Andreea Esca.

Emisiunea lui Andi Moisescu, Apropo TV, revine la Pro TV

Andi Moisescu (52 de ani) își reia de duminică, 23 februarie, rolul de gazdă a emisiunii Apropo TV, care va așeza oamenii care „au pus niște lucruri admirabile în mișcare” în lumina reflectoarelor.

Seria de 14 episoade gândite sub conceptul „Ce am câștigat în ultimii 10 ani”, va acoperi subiecte diverse, de la inovațiile din bucătăria românească și festivalurile made in Romania, la turismul rural și ideea de new comedy.

Andreea Esca și Ilie Bolojan, printre invitații din noul sezon

Andi Moisescu are invitați numai unul și unul în acest nou sezon. Juratul de la „Românii au talent” îi aduce în fața telespectatorilor pe:

Ilie Bolojan, președintele interimar al României.

Andreea Esca , jurnalistă și prezentatoare a știrilor Pro TV de la ora 19:00.

, jurnalistă și prezentatoare a știrilor Pro TV de la ora 19:00. Alex Petricean , chef și fost concurent de la „MasterChef România”, sezonul 1.

, chef și fost concurent de la „MasterChef România”, sezonul 1. Irina Rimes , cântăreață și antrenoare la „Vocea României”.

, cântăreață și antrenoare la „Vocea României”. Tudor Giurgiu , regizor.

, regizor. Adi Despot , solist și fost antrenor la „Vocea României”.

, solist și fost antrenor la „Vocea României”. Selly , creator de conținut online și producător de filme.

, creator de conținut online și producător de filme. Mircea Bravo , creator de conținut online, actor, scenarist și producător de filme.

„Dincolo de vrăjeală, corupție și manele, sunt oameni care chiar s-au străduit.”

„Trebuie să recunosc că istoria recentă ne-a dat puțin cu capul de toți pereții, așa încât am ajuns la concluzia că, poate n-ar fi rău să realizăm că dincolo de vrăjeală, corupție și manele, sunt oameni care chiar s-au străduit, au creat, au inovat și au pus niște lucruri admirabile în mișcare.

Începem prin urmare, cu voie bună, în limita stocului disponibil, un serial în 14 episoade, despre ce am câștigat în ultimii 10 ani. Căci, vorba unui reper cultural din Caracal, nici nu știm ce-am putea pierde”, a declarat Andi Moisescu, înainte de debutul sezonului 41 Apropo TV.

Foto: Pro TV; Instagram; Libertatea.ro

