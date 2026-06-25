Mirabela Dauer, confesiuni dureroase despre fiul pe care nu l-a mai văzut de 24 de ani: „Nu mi-a zis mamă niciodată”

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Mirabela Dauer, una dintre cele mai iubite artiste din România, a vorbit deschis despre traumele vieții sale. Într-o confesiune emoționantă, a povestit despre violențele suferite în căsnicii și despre relația ruptă cu fiul său pe care nu l-a mai văzut de 24 de ani.

Mirabela Dauer, despre relația cu primul soț

Mirabela Dauer, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, și-a deschis inima într-o confesiune copleșitoare despre încercările dureroase care i-au marcat viața. Invitată în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, cântăreața a vorbit despre căsniciile sale complicate, violențele pe care le-a îndurat și relația ruptă cu fiul său, pe care nu l-a mai văzut de 24 de ani.

Mirabela Dauer a recunoscut că prima sa căsnicie nu a fost motivată de iubire, ci de dorința de a-și câștiga libertatea.

„M-am măritat destul de devreme, că voiam să mă duc la chefuri. Și așa l-am cunoscut pe Dauer. La un ceai, la o colegă de clasă”, a povestit artista.

Decizia a fost una impulsivă, iar căsnicia, care a durat cinci ani, s-a încheiat după ce Mirabela Dauer a plecat într-un turneu cu trupa alături de care cânta.

„Nu, nu a fost dragoste. A fost să scap, să mă duc la chefuri, că și el era mic. Era mai mare ca mine cu 2 ani. (…) Când ne-am despărțit, peste 5 ani, acolo a fost petrecerea. Adică eu, tata și cu el”, a explicat ea cu sinceritate.

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A doua căsătorie, un coșmar greu de uitat

Cea mai dureroasă perioadă din viața artistei a fost cea petrecută alături de al doilea soț, o relație care a început aparent romantic, dar s-a transformat rapid într-un coșmar.

„Al doilea soț a fost un monstru. Când m-am întors din Iugoslavia, la câteva luni, l-am cunoscut. Lucra în televiziune. Mi-a făcut o curte extraordinară. Vorbea prea frumos. Nu l-am iubit, dar i-am dăruit un copil. De nebună m-am căsătorit”, a mărturisit Mirabela Dauer.

Deși începutul relației părea promițător, lucrurile au degenerat rapid.

„Mai bătută și călcată în picioare ca mine nimeni n-a fost. Atât de bine mințea, niciodată nu m-a crezut cineva. Eu îmi astupam rănile cu fardurile”, a dezvăluit artista, adăugând că violențele erau frecvente, iar ea era cea care întreținea familia.

„Mă trimitea la muncă. El avea salariul la televiziune 2000 și eu aduceam toți banii acasă”, a povestit artista.

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Mirabela Dauer, confesiuni dureroase despre relația pierdută cu fiul ei

Cel mai mare regret al Mirabelei Dauer rămâne relația cu fiul său, care a fost marcată de decizii judecătorești și influențe externe. După divorț, artista a încercat să fugă cu copilul, dar nu a reușit să-l păstreze alături.

„Am fugit cu copilul. M-au ascuns niște prieteni la hotel în Neptun și tot mi-a fost luat. Mi-a fost luat, pentru că pe vremea aceea, statul român făcea niște nedreptăți înfiorătoare”, a explicat ea.

Ani mai târziu, Mirabela Dauer a încercat să refacă legătura cu fiul său, însă fără succes.

„La un moment dat a venit la mine, cred că avea 16 ani. Am mers la meditații cu el. Și a fost la un moment dat o discuție cu el. M-a întrebat dacă pot să-l împrumut de 600 de milioane că avea nevoie. Și i-am zis că nici nu știam câte zerouri are. Am zis că o să încerc. Pe toată lumea am întrebat, nu mi-a dat nimeni. Din clipa aia nu a mai venit”, a mărturisit artista.

Cea mai dureroasă amintire pentru artistă este una simplă, dar profundă: „Nu mi-a zis mamă niciodată, a ocolit”, a spus ea cu tristețe.

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Sursă foto: Facebook, Captură video

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