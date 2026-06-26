Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Ce a hotărât cântăreața

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Mirabela Dauer a vorbit despre moștenirea pe care intenționează să o lase în urmă după ce moare. Ea a dezvăluit că perspectiva ei asupra vieții s-a schimbat radical în ultimii ani, la fel și felul în care se raportează la lucrurile materiale.

Cui îi lasă Mirabela Dauer averea după ce moare

Mirabela Dauer locuiește într-o casă superbă și spațioasă, cu o grădină superbă. Cu toate acestea, interpreta nu are o legătura puternică cu locul acesta. Ea a mărturisit că i-a rămas sufletul în casa în care a trăit anterior, iar mutarea în noua casă a venit cu speranța că își va găsi liniștea și apropierea unor oameni pe care îi considera familie.

Aceste lucruri nu s-au întâmplat, așa că Mirabela Dauer spune că nu pune preț pe proprietatea ei și chiar s-a gândit cui să o lase.

„Am o curticică frumoasă, nu casa contează, curticica aia face toți banii. Nu o să las casa nimănui. Să o ia cine vrea. Nu o iubesc, am iubit casa dinainte. Aici am venit după sufletul meu, am crezut că mi-am găsit familia iubită și nu a fost”, a spus Mirabela Dauer.

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Ea a vorbit și despre locul de veci, un subiect controversat, după ce în urmă cu mai mulți ani a beneficiat de atribuirea unui loc de veci într-un context legat de un proces în care a fost martoră.

Artista spune că îi aparține în continuare acel drept, deși spune că nu s-a preocupat să verfsicie situația. Mai mult, ea a explicat că moștenirea va fi lăsat cui se ocupă de înmormântare.

„Locul de veci cică îl mai am. Am fost în proces ca martor al domnului general Zisu, pe care îl ador. Ce mare lucru mi-a dat? Un loc de veci. Nu merită Mirabela Dauer un loc de veci? De-aia m-am dus martor. I-am luat apărarea în fața procurorului. Cred că îl mai am, nu m-am dus să-l vizitez. Probabil cineva mă va îngropa și pe mine și m-o duce undeva. Eu nu sunt supărată pe Dumnezeu. M-a încercat să vadă dacă mă dezic de el”, a mai spus Mirabela Dauer.

Ce relație are cu fiul ei

Mirabela Dauer a vorbit despre relația cu fiul ei și a povestit că alegerile personale au dus la o distanțare de acesta, totul rezultând într-o ruptură dureroasă.

Al doilea soț a fost un monstru. Când m-am întors din Iugoslavia, la câteva luni, l-am cunoscut. Lucra în televiziune. Mi-a făcut o curte extraordinară. Vorbea prea frumos. Nu l-am iubit, dar i-am dăruit un copil. De nebună m-am căsătorit.

Mai bătută și călcată în picioare ca mine nimeni n-a fost. Atât de bine mințea, niciodată nu m-a crezut cineva. Eu îmi astupam rănile cu fardurile. Mă trimitea la muncă. El avea salariul la televiziune 2000 și eu aduceam toți banii acasă”, a dezvăluit Mirabela Dauer, în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Ea a explicat că relația cu fiul ei nu este una apropiată. Pe vremea când acesta avea 16 ani, a venit la ea cerându-i o sumă colosală de bani. Când nu i-a dat, acesta a luat distanță și nu s-au mai apropiat niciodată.

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