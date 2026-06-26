Cristian Pomohaci rămâne în arest. Curtea de Apel a respins contestația fostului preot în dosarul de trafic de droguri

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Cristian Pomohaci rămâne în arest preventiv, după ce Curtea de Apel Târgu Mureș a respins contestația sa. Cântărețul este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc și alte infracțiuni grave. Aproape 2 milioane de euro și droguri de mare risc au fost găsite la locuința fostului preot.

Cristian Pomohaci rămâne în arest

Cristian Pomohaci rămâne în arest preventiv pentru trafic de droguri de mare risc și alte acuzații grave. Decizia Curții de Apel Târgu Mureș este definitivă, confirmând măsura emisă anterior de Tribunalul Mureș.

În cadrul hotărârii definitive, instanța a respins contestația formulată de Pomohaci împotriva mandatului de arestare preventivă de 30 de zile.

Conform documentelor oficiale, „în baza art. 4251 alin. 7 pct.1 lit. b Cod de procedură penală, respinge ca nefondată contestaţia formulată de inculpatul PCD (cu d.p.) împotriva încheierii penale nr. 45/DL din data de 05 iunie 2026, pronunţată de Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mureş în dosarul nr. 2285/102/2026”.

Totodată, Cristian Pomohaci a fost obligat la plata sumei de 200 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, se arată pe portalul instanțelor.

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Droguri de mare risc, găsite în locuințele fostului preot

Dosarul este gestionat de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș, în colaborare cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureș.

Investigațiile au scos la iveală implicarea cântărețului în distribuirea unor droguri de mare risc, printre care substanța 3 CMC.

În urma perchezițiilor efectuate la locuința sa din Târgu Mureș, anchetatorii au descoperit o sumă impresionantă, de aproape 2 milioane de euro, în diferite valute, alături de cantități considerabile de droguri și alte probe incriminatoare.

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Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a detaliat într-un comunicat faptul că, între anii 2024 și 2026, Pomohaci ar fi procurat, deținut și distribuit droguri de mare risc către mai multe persoane. Substanțele erau oferite în formă cristalină și destinate consumului. Între timp, artistul este, de asemenea, investigat într-un alt dosar penal pentru agresiune sexuală și viol asupra unui minor, ceea ce amplifică gravitatea situației.

Pe 5 iunie 2026, Tribunalul Mureș a aprobat solicitarea DIICOT de arestare preventivă, însă Cristian Pomohaci a încercat să conteste măsura în două rânduri. În timp ce prima contestație a fost definitiv respinsă, a doua, referitoare la dosarul infracțiunilor sexuale, a fost amânată cu o zi.

Sursă foto: Hepta

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