Călin Geambașu a câștigat procesul împotriva tatălui său, Petre Geambașu: „Oficial, am un tată denigrator”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Călin Geambașu a câștigat procesul împotriva tatălui său, Petre Geambașu, după patru ani de lupte în instanță. Curtea de Apel București a decis plata unor despăgubiri morale și a cheltuielilor de judecată pentru denigrare.

Călin Geambașu a câștigat procesul împotriva tatălui său

Călin Geambașu a obținut o victorie importantă în lupta juridică împotriva propriului tată, Petre Geambașu. După patru ani de procese, Curtea de Apel București a decis în favoarea artistului, obligându-l pe tatăl său să plătească despăgubiri morale și cheltuieli de judecată pentru acuzațiile publice aduse fiului său. Decizia marchează un moment semnificativ în conflictul care a început în 2017, când Petre Geambașu a lansat primele acuzații.

Călin Geambașu a împărtășit vestea pe rețelele de socializare, subliniind că hotărârea instanței i-a adus mai degrabă liniște decât triumf.

„După 4 ani, instanța a dispus obligarea tatălui meu la plata unor despăgubiri morale și a cheltuielilor de judecată. Oficial, am un tată denigrator (…) După ani de procese, termene și documente, reacția mea nu a fost una de triumf, ci mai degrabă una de liniște și de ușurare. Este greu de descris ce înseamnă să fii nevoit să te aperi în instanță împotriva propriului tată, după ani în care ai fost supus unor acuzații și denigrări publice din partea omului pe care l-ai ajutat cel mai mult”, a scris artistul pe Facebook.

Citește și: Bianca Drăgușanu, scandal la hipermarket: „I-am făcut reclamație”

Citește și: Alejandro Fernandez, despre prima întâlnire cu părinții lui Emil Rengle. „Întreaga seară s-a transformat dintr-un test anxios…”

Principalul motiv pentru care artistul l-a dat în judecată pe Petre Geambașu

Deși mulți ar putea considera că procesul are o miză financiară, Călin Geambașu a clarificat că principalul său scop a fost să-și apere reputația și să demonstreze adevărul. Artistul a insistat asupra faptului că procesul a fost o încercare dificilă, dar necesară, pentru a opri valul de acuzații care îi afecta atât viața personală, cât și cariera artistică.

Călin Geambașu a aflat decizia instanței în timp ce se afla într-un mall bucureștean, imediat după ce ieșise de la frizer. Cu toate acestea, el a decis să nu comenteze în detaliu hotărârea până la redactarea oficială a motivării instanței.

„La fel cum am procedat și până acum, din respect pentru instanță și pentru procedura aflată încă în curs, nu voi comenta în detaliu hotărârea înainte de redactarea și comunicarea motivării. După studierea motivării, voi prezenta public punctul meu de vedere complet asupra acestei cauze și asupra considerentelor care au stat la baza soluției pronunțate azi de Curtea de Apel București”, a explicat el.

Citește și: Smiley și Gina Pistol, vacanță cu Josephine în Italia. Imagini savuroase cu cei trei

Citește și: Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Recepția de Ziua Independenței SUA. Partenera lui Nicușor Dan a optat pentru o rochie de mătase

Care este prioritatea lui Călin Geambașu

După ani de tensiuni familiale, Călin Geambașu a subliniat că prioritatea sa rămâne să asigure fiului său o copilărie lipsită de conflicte.

„Ca și până acum, fiul meu va avea parte doar de blândețe și respect din partea mea, nicidecum de ostilitate, pentru a întrerupe ”lanțul războinic” declanșat de tata. Astăzi simt, înainte de orice, liniștea că acest efort nu a fost în zadar”, a declarat artistul.

În încheiere, Călin Geambașu a exprimat o dorință simplă pentru tatăl său: „Iar dincolo de orice soluție judiciară, îmi doresc același lucru pe care mi l-am dorit dintotdeauna și pe care l-am exprimat public în repetate rânduri: ca tatăl meu să își onoreze vârsta cu bunătate, echilibru și onestitate și să îmbrățișeze în mod real și autentic calitatea de tată și bunic”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Călin și Petre Geambașu

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News