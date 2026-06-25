Alejandro Fernandez, despre prima întâlnire cu părinții lui Emil Rengle. „Întreaga seară s-a transformat dintr-un test anxios…”

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Emil Rengle și Alejandro Fernandez au demonstrat că dragostea poate depăși orice barieră culturală, transformând un moment încărcat de emoții într-o poveste de succes. Întâlnirea dintre partener și părinți reprezintă un prag psihologic major în evoluția oricărui cuplu, iar intensitatea sentimentelor crește semnificativ atunci când evenimentul aduce la aceeași masă familii din arii complet diferite.

Pentru cei doi artiști, acest pas important a fost făcut după o perioadă în care legătura lor devenise deja stabilă, dar nu fără temeri firești legate de modul în care cei dragi vor interacționa. Într-un interviu detaliat, aceștia au dezvăluit cum au gestionat bariera lingvistică și cum o seară marcată inițial de anxietate s-a transformat într-un moment de apropiere profundă.

Google Translate, puntea de legătură între familii în grădină

Diferențele de limbă au reprezentat prima provocare majoră a serii, în condițiile în care membrii celor două familii nu vorbeau o limbă comună fluentă. Cu toate acestea, tehnologia și dorința de comunicare au lăsat în plan secund orice fel de stângăcie, transformând o situație potențial rigidă într-un dialog cald și neconvențional.

„La început, am fost neliniștiți să aducem familiile împreună, eram deja de ceva vreme împreună și o astfel de întâlnire se simte mereu ca un reper. Dar când a venit momentul, nu putea să meargă mai bine. Bariera de limbă era evidentă, așa că Google Translate a fost mereu la îndemână, însă asta nu i-a împiedicat pe ai noștri să se conecteze.

Îmi amintesc clar cum stăteau în grădină, dându-și telefonul unul altuia, țesând conversații stângace în italiană, spaniolă, engleză și română. Pentru Emil știu că acea noapte a avut o mare însemnătate. Pentru mine, a părut un moment de vindecare, ca și cum un strat de grijă pe care îl purtasem s-a topit. Întreaga seară s-a transformat dintr-un test anxios într-un început blând și sincer pentru ambele familii”, a explicat Alejandro Fernandez, pentru viva.ro.

Legătura neașteptată de pe FaceTime și impactul pozitiv asupra familiei

Pentru Emil Rengle, contactul cu familia partenerului său a reprezentat o incursiune fascinantă într-un univers dinamic, definit de origini mixte. Dincolo de adaptarea culturală, elementul cu adevărat surprinzător a fost modul natural în care tatăl coreografului român l-a integrat pe Alejandro în viața sa, dezvoltând o comunicare săptămânală bazată pe un dialect propriu.

„Pentru mine a fost o experiență foarte emoționantă. Să descopăr familia lui Alejandro, acest mix irish-spanish, a fost fascinant, de la umorul lor la mâncare, la felul în care trăiesc fiecare moment. Unul dintre cele mai frumoase lucruri este relația dintre tatăl meu și Alejandro.

Au ajuns să vorbească pe FaceTime aproape săptămânal, au propriul lor „limbaj’, un mix de română, engleză și ce mai prind din spaniolă, și au construit o relație reală, sinceră. Alejandro a avut un impact foarte pozitiv asupra familiei mele. Este iubit de toată lumea și, într-un mod foarte natural, a adus mai multă deschidere și înțelegere în jurul nostru”, a detaliat Emil Rengle.

Susținerea paternă necondiționată și mesajul vizibilității publice

Relația strânsă pe care dansatorul o are cu tatăl său a reprezentat pilonul central al acestei deschideri familiale. Emil Rengle a vorbit cu recunoștință despre sprijinul pe care l-a primit de-a lungul anilor acasă, dar și despre responsabilitatea pe care el și partenerul său și-o asumă în spațiul public din România prin expunerea asumată a poveștii lor de dragoste.

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„Tatăl meu și cu mine avem o relație foarte apropiată. Este unul dintre primii oameni pe care îi sun, fie că am o veste bună sau una grea. M-a susținut mereu, necondiționat. Este un mix între haos și iubire paternă pură, și cred că asta îl face atât de special pentru mine.

Sper că, într-o țară ca România, unde încă există multe provocări când vine vorba de acceptarea comunității LGBTQ+, faptul că suntem vizibili și că ne arătăm relația ajută”, a concluzionat artistul român.

Foto – Facebook / Instagram

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