Când se căsătoresc Emil Rengle și Alejandro Fernandez. Artistul a făcut anunțul cel mare

Emil Rengle și Alejandro Fernandez se pregătesc să își unească destinele în cadrul a două ceremonii speciale. Cei doi artiști au anunțat când va avea loc nunta, spre încântarea fanilor lor.

Când se căsătoresc Emil Rengle și Alejandro Fernandez

Emil Rengle și Alejandro Fernandez se pregătesc de nunta anului! Evenimentul va include două ceremonii: una în străinătate și una grandioasă în România, cu vedete și influenceri.

Într-un interviu acordat Libertatea, Rengle Emil a dezvăluit detalii despre planurile lor, subliniind cât de mult i-a apropiat experiența din emisiunea Asia Express de la Antena 1. Acesta a precizat că nunta va avea loc în 2027.

„După ce ne-am logodit, la scurt timp a venit invitația la ”Asia Express” și noi așa am și zis: „Băi, dacă trecem de proba asta, de testul ăsta al vieții, înseamnă că noi chiar suntem făcuți unul pentru celălalt și putem face o echipă bună”. Și așa am și luat experiența și realmente asta s-a întâmplat. A fost ca o terapie pe fast forward, ne-am cunoscut cu bune și cu rele, în niște situații pe care în mod normal nu le-ai trăi. Și, ca și concluzie, cred că suntem mult mai puternici decât am fost înainte”, a declarat Emil Rengle.

Planurile pentru nuntă sunt deja stabilite, iar evenimentul va avea loc în vara anului 2027. Emil a explicat că vor organiza două ceremonii distincte.

„Facem nunta în 2027, în vară! Pentru că acum, dacă am vrea pentru vara următoare, nu mai avem timp. Adică, mă rog, ar fi, dar… Știm ce vrem să facem! Vom avea două evenimente. Unul cu familia strânsă, undeva în străinătate, unde e legal să ne căsătorim. Și în România, pentru că nu e legal și nu avem drepturi, vom face o nuntă uriașă, ca să știe toată România că există o nuntă gay în țară. Cu toate vedetele, cu toți influencerii, cu toți prietenii… Cred că de la sine va fi mediatizat evenimentul!”, a precizat artistul.

Cum va arăta ceremonia din România

Emil Rengle își dorește ca ceremonia din România să fie o celebrare autentică a culturii locale, integrând tradiții și obiceiuri românești.

„Vreau, la această nuntă din România, să-l introduc pe Alejandro complet în cultura noastră. Vreau să fie cu dansuri populare românești, să mâncăm sarmale, adică vreau să… Ar trebui familia lui să vină la poartă la ai mei, că așa se face. Eu sunt aici român, aștept să vină bărbatul să mă ia, să mă ceară la poartă! După care mergem la nuntă și aruncăm ceva… Mie mi-e teamă să nu mi-l fure cineva, că e un om absolut minunat. La noi a fost dat să fie să ne iubim și mai mult”, a adăugat artistul.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez s-au logodit în aprilie 2024, cerea în căsătorie având loc în Mexic. Cei doi s-au afișat împreună prima dată în octombrie 2023, la un an după ce dansatorul a declarat că este bisexual.

„Împreună vom crea o casă plină cu flori, bunătate, perne confortabile, odihnă, somn bun, dans, dansuri minunate, spațiu pentru cărți, spațiu pentru a fi tu, spațiu pentru a fi eu și spațiu pentru a iubi”, a scris Emil Rengle pe pagina sa de Instagram, într-o declarație comună cu iubitul său, în momentul în care și-au anunțat logodna.

