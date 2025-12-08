Cher se pregătește de nuntă. Când se vor căsători artista și Alexander Edwards, iubitul ei cu 40 de ani mai tânăr

Cher, în vârstă de 79 de ani, se pregătește să se căsătorească cu iubitul ei Alexander Edwards, în vârstă de 39 de ani. Nunta ar urma să aibă loc în jurul zilei de naștere a artistei, când va împlini 80 de ani în mai a anului viitor.

Cher se pregătește de nuntă

Cher se pregătește pentru un pas important în viața personală. Artista intenționează să se căsătorească cu iubitul ei, Alexander Edwards, care este cu 40 de ani mai tânăr ca ea, înainte de a împlini 80 de ani în luna mai 2026. Cei doi sunt împreună de trei ani și se pare că sunt gata să-și oficializeze relația.

O sursă apropiată vedetei a declarat pentru The Mirror: „Ea și-a propus să meargă la altar cu el în jurul momentului aniversării sale importante din mai”.

Aceeași sursă a adăugat că Cher vede apropiata aniversare a vârstei de 80 de ani ca pe momentul perfect pentru ea și Alexander să-și pecetluiască relația.

Diferența de vârstă nu este o problemă pentru artistă

Diferența de vârstă dintre ei nu este o problemă pentru Cher. O sursă a menționat pentru publicația britanică că artista „nu dă doi bani pe diferența lor de vârstă și amândoi sunt gata să se dedice unul altuia”.

Cher a vorbit recent despre relația sa cu Alexander într-un interviu pentru emisiunea CBS Mornings.

„Știți, îmbătrânești, dar spiritul tău rămâne tânăr. Pur și simplu îl iubesc. Cred că este frumos și foarte talentat”, a precizat atunci cântăreața.

Întrebată despre atacurile online referitoare la diferența de vârstă dintre ei, Cher a răspuns: „Ei nu trăiesc viața mea. Nimeni nu știe ce se întâmplă între noi. Noi pur și simplu ne distrăm de minune”.

Cher a împărtășit că se bucură de timpul petrecut cu Slash, fiul în vârstă de șase ani al lui Alexander din relația anterioară cu Amber Rose. Ea l-a descris pe băiat ca fiind „inteligent, amuzant” și „o încântare”.

„Obișnuiam să spun, «Doamne, dă-mi un copil mic și un bărbat»„, i-a dezvăluit ea lui Gayle King, adăugând că a primit „exact” ce și-a dorit.

În ultimii trei ani, cuplul a fost văzut frecvent la evenimente mondene, împărtășind pasiunea pentru modă și socializare. Alexander locuiește cu Cher în conacul ei de 13.000 de metri pătrați în stil renascentist italian din Malibu.

Artista a mai fost căsătorită de două ori în trecut. Prima dată cu Sonny Bono, din 1964 până în 1975, cu care are un fiu, Chaz Bono. În memoriile sale, Cher dezvăluie aspecte mai puțin plăcute ale acestei căsnicii.

A doua căsătorie a fost cu Gregg Allman, co-fondatorul The Allman Brothers Band, care a decedat în 2017 la vârsta de 69 de ani. Din această relație s-a născut Elijah Blue în 1976.

