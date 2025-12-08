  MENIU  
Mauro Icardi s-a prezentat la divorț cu lista bărbaților cu care soția l-a înșelat. Reacția Wandei Nara

Mauro Icardi s-a prezentat la divorț cu lista bărbaților cu care soția l-a înșelat. Reacția Wandei Nara

Oana Savin
Actualizat 08.12.2025, 14:42

Mauro Icardi a prezentat o listă cu presupușii amanți ai soției sale la prima înfățișare în procesul de divorț de Wanda Nara. Printre numele menționate se numără rapperi și fotbaliști cunoscuți. Pe de altă parte, soția fotbalistului neagă acuzațiile și susține că unele relații au avut loc după separare.

Scandalul divorțului dintre Mauro Icardi și Wanda Nara ia amploare

Scandalul divorțului dintre Mauro Icardi și Wanda Nara ia amploare. Fotbalistul argentinian a venit la prima înfățișare cu o listă a presupușilor amanți ai soției sale. Pe de altă parte, Impresara în vârstă de 38 de ani cere custodia celor două fiice și o pensie alimentară de 500.000 de euro. Totuși, Icardi, în vârstă de 32 de ani, pare hotărât să lupte.

Pe lista lui Icardi apar nume sonore din lumea fotbalului și a showbiz-ului. Conform Tribuna, printre aceștia se numără rapperul L-Gente și fotbaliștii Keita Balde și Federico Fazio.

Wanda Nara a recunoscut relația cu L-Gente, dar susține că aceasta a avut loc după separarea de Icardi. În ceea ce-l privește pe Keita Balde, ea admite că a existat o legătură, dar tot după despărțirea de soțul ei.

Cea mai vehementă reacție a Wandei a fost legată de Federico Fazio. Ea a declarat: „Nu-l cunosc, e o minciună! E prima dată când îi văd fața. Avocatul meu se va ocupa de asta!”

Trecutul tumultuos al cuplului

Relația dintre Icardi și Wanda a început într-un mod controversat. Ea era căsătorită cu Maxi Lopez, cel mai bun prieten al lui Icardi și coechipier la Sampdoria. Wanda l-a înșelat pe Lopez cu Icardi, declanșând un scandal în lumea fotbalului.

Recent, Mauro Icardi și-a oficializat relația cu China Suarez. Reacția Wandei nu a întârziat să apară. Conform jurnalistului Guido Zaffora, apropiat al Wandei, aceasta ar fi spus: „China Suarez și-a dorit mereu viața mea, iar acum a reușit”.

Și Wanda a lansat acuzații grave la adresa lui Mauro Icardi. Impresara a depus o plângere la poliţie în care îl acuză pe atacantul lui Galatasaray că ar fi fost violent cu cei trei copii pe care aceasta îi are din prima căsătorie cu Maxi Lopez.

„Nu știu cum s-au scurs aceste informaţii în presă, mi se pare foarte grav, am depus o plângere, mi se pare că totul are o limită, iar limita mea sunt copiii mei. Nu voi nega ce un copil mic are curajul să spună… uneori trec anii. Până pe 19 februarie l-am invitat pe Mauro la toate zilele de naștere ale copiilor mei. Apoi lucrurile s-au schimbat, a fost o plângere foarte serioasă”, a spus ea.

Mauro Icardi a răspuns acestor acuzaţii pe reţelele sociale.

„Nu eram sigur dacă persoana care a raportat că îi abuzam era aceeași persoană care mi-a scris o scrisoare să-mi văd cei trei copii. Pentru că i-am crescut și ei mi-au spus tată”, a transmis Icardi.

Wanda Nara și Mauro Icardi au fost căsătoriți timp de 10 ani.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Wanda Nara și Mauro Icardi

Sursă foto: Instagram

