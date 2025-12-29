Cristi Tănase și soția lui s-au împăcat. Adina a făcut anunțul: „Am fost la războaie grele”

Cristi Tănase și Adina au decis să își mai acorde o nouă șansă, de dragul fetiței lor. Anunțul a fost făcut de soția fotbalistului, care a transmis un mesaj emoționant. Cu toate acestea, ea nu a spus clar dacă s-a împăcat cu soțul ei sau dacă au decis doar să îngroape securea războiului de dragul lui Celine.

Cristi Tănase și soția lui s-au împăcat. Ce mesaj a transmis Adina

Cristi Tănase și soția lui au avut, în ultimul an, o relație cu multe momente dificile. Cei doi s-au despărțit, s-au împăcat și au ținut-o așa multe luni de zile la rând.

Acum, soția fostului sportiv a anunțat că s-au împăcat. Ea a mărturisit că a ales să se împace cu Cristi Tănase, astfel încât fetița lor să nu sufere. Faptul că au petrecut mai mult timp împreună datorită fetiței, i-au făcut pe cei doi să își mai dea o șansă.

„Am fost la războaie grele, cu durere, cu orgoliul, cu trecutul și am înțeles un singur lucru: fericirea lui Celine este mai importantă decât orice rană dintre noi. Pentru liniștea ei, pentru copilăria ei petrecem timp împreună. Fiecare dintre noi are viața lui. În viața personală, fiecare alege ce vrea, cum vrea, când vrea, dar când vine vorba de Celine, alegerea noastră este una singură: ea,“ a fost mesajul soției lui Cristi Tănase.

La finalul lunii noiembrie, cei doi s-au certat din nou și fostul sportiv își putea vizita fiica doar în prezența soției. Cu toate acestea, se pare că cei doi au decis să își mai acorde o șansă de dragul fiicei lor.

Ce a cerut Cristi Tănase în instanță de la Adina

În urmă cu câteva luni, Cristi Tănase îi intenta proces Adinei, soției sale. El a avut inclusiv un ordin de restricție cerut de soția lui, așa că a decis să bage divorț.

În septembrie, el cerea un program de vizită pentru a își putea vedea fetița. Ulterior, cei doi s-au împăcat și Tănase și-a retras cererea de divorț.

Nu au trecut câteva luni, că fostul fotbalist a intentat o nouă cerere de divorț. Cei doi nu au divorțat, iar relația lor încă este sub semnul întrebării, după multe despărțiri și împăcări.

O să ajungem la un numitor comun, o să vedem. Lucrurile sunt mai ok față de momentul în care am băgat divorț. O să ne înțelegem. Îmi doresc ca lumea să nu mai fie rea. Sper ca acest proces să aibă finalul celui precedent”, spunea Cristi Tănase la finalul lunii septembrie.

